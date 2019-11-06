Члена Либертарианской партии Светова вызвали на допрос в СК

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член Либертарианской партии Михаил Светов сообщил РИА Новости, что ему пришла повестка на допрос в СК, но по какому вопросу его вызывают, он не знает.

"Повестка пришла сегодня. Никакой подробной информации в повестке не содержится. Не указано даже дело, по которому будет идти доследственная проверка. Ничего, кроме времени, когда надо явиться - восьмого числа", - заявил Светов.

По его словам, сейчас он общается с адвокатами и будет решать, явится ли на допрос.