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РИА Новости

Члена Либертарианской партии Светова вызвали на допрос в СК

15:13 06.11.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЧлен федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов
Член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов
© РИА Новости / Илья Питалев
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Член федерального комитета Либертарианской партии России Михаил Светов. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Член Либертарианской партии Михаил Светов сообщил РИА Новости, что ему пришла повестка на допрос в СК, но по какому вопросу его вызывают, он не знает.
"Повестка пришла сегодня. Никакой подробной информации в повестке не содержится. Не указано даже дело, по которому будет идти доследственная проверка. Ничего, кроме времени, когда надо явиться - восьмого числа", - заявил Светов.
Задержание
3 сентября, 15:23РИА Новости
В Москве задержали лидера Либертарианской партии, заявила пресс-секретарь
По его словам, сейчас он общается с адвокатами и будет решать, явится ли на допрос.
РИА Новости пока не располагает комментариями следствия.
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13 августа, 20:43РИА Новости
Instagram-аккаунт либертарианца Светова попал в реестр запрещенных сайтов
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Михаил СветовСледственный комитет РФПроисшествия
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