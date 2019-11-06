Metallica перевела 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Группа Metallica пожертвовала 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии через свой фонд "Все в наших руках". Об этом музыканты сообщили в своем твиттере.
Деньги будут распределены между двумя фондами, которые помогают борьбе со стихией: Wildfire Relief Fund и Sonoma County Resilience.
Музыканты призвали фанатов следовать их примеру: "Если вы можете передать деньги, нескоропортящиеся продукты, одежду, пожертвовать своим временем или предоставить убежище жертвам, это все очень важно".
В прошлом году коллектив также переводил 100 тысяч долларов на борьбу с пожарами, а в 2017 году устроил благотворительный концерт в Сан-Франциско.
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