Metallica перевела 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Группа Metallica пожертвовала 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии через свой фонд "Все в наших руках". Об этом музыканты . Группа Metallica пожертвовала 100 тысяч долларов в помощь пострадавшим от пожаров в Калифорнии через свой фонд "Все в наших руках". Об этом музыканты сообщили в своем твиттере.

Деньги будут распределены между двумя фондами, которые помогают борьбе со стихией: Wildfire Relief Fund и Sonoma County Resilience.

Музыканты призвали фанатов следовать их примеру: "Если вы можете передать деньги, нескоропортящиеся продукты, одежду, пожертвовать своим временем или предоставить убежище жертвам, это все очень важно".