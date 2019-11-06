Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки

В Москве пойманный на взятке полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей

В Москве пойманный на взятке полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пойманный на мелкой взятке майор полиции в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей, но непрожеванные купюры у него вытащили изо рта, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.

"Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская", попытался прожевать и проглотить улики – то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали", - сказал собеседник агентства.

Как видно на фото с места ЧП, которые РИА Новости предоставил источник, 5-тысячную купюру майор успел употребить в пищу почти полностью, еще сильнее пострадал билет на тысячу рублей. Остальные четыре купюры по тысяче относительно целы.

Официально информация о попытке употребить купюры в пищу следствие не комментирует. В пресс-релизе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ говорится лишь, что страж порядка "пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства".

По данным следствия, 10 тысяч рублей полицейский получил в минувшую пятницу, пообещав не возбуждать уголовное дело по некоему поводу (детали не уточняются).

Несмотря на небольшой масштаб коррупции, по уголовному делу офицеру грозит реальное заключение – максимум на год, или штраф, или другие виды наказания.