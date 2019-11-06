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РИА Новости

Источник: в Москве полицейский попытался съесть десять тысяч рублей взятки

15:09 06.11.2019 (обновлено: 15:39 06.11.2019)
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В Москве пойманный на взятке полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей
В Москве пойманный на взятке полицейский попытался съесть 10 тысяч рублей
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Пойманный на мелкой взятке майор полиции в Москве попытался съесть 10 тысяч рублей, но непрожеванные купюры у него вытащили изо рта, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах.
"Во время задержания майор, старший оперативник линейного отдела МВД на станции "Москва Савеловская", попытался прожевать и проглотить улики – то есть деньги, но довести начатое до конца ему помешали", - сказал собеседник агентства.
Как видно на фото с места ЧП, которые РИА Новости предоставил источник, 5-тысячную купюру майор успел употребить в пищу почти полностью, еще сильнее пострадал билет на тысячу рублей. Остальные четыре купюры по тысяче относительно целы.
Официально информация о попытке употребить купюры в пищу следствие не комментирует. В пресс-релизе Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ говорится лишь, что страж порядка "пытался уничтожить полученные незаконным путем денежные средства".
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По данным следствия, 10 тысяч рублей полицейский получил в минувшую пятницу, пообещав не возбуждать уголовное дело по некоему поводу (детали не уточняются).
Несмотря на небольшой масштаб коррупции, по уголовному делу офицеру грозит реальное заключение – максимум на год, или штраф, или другие виды наказания.
Управление на транспорте МВД РФ по Центральному федеральному округу назначило после этой истории служебную проверку. По ее итогам офицера могут уволить из органов, а его руководителей наказать в дисциплинарном порядке.
Александр Дрыманов
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Следственный комитет РФМВД РФМоскваРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Надо вообще взяточников насильно вскармливать полученными деньгами. Прямо пачки в пасть заталкивать.
6 ноября, 15:14
валера удовиченко
2530000
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