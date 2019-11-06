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РИА Новости

Лавров прокомментировал новое сокращение Ираном обязательств по СВПД

15:09 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Иран сокращает свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не нарушая договор о нераспространении, все шаги Тегерана верифицируются МАГАТЭ, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы прекрасно понимаем, почему Иран сокращает свои обязательства. Он снижает уровень выполнения обязательств, которые в соответствии с резолюцией Совета безопасности являются добровольными и напрямую завязаны на обязательства других стран обеспечивать законные экономические интересы Ирана", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
"Но отмечу, что все шаги Ирана по сокращению упомянутых обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и при присутствии инспекторов МАГАТЭ без каких-либо нарушений положений Договора о нераспространении ядерного оружия и положений так называемого дополнительного протокола к соглашению о гарантиях", - добавил глава МИД РФ.
Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. В среду Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
14:07РИА Новости
Россия будет добиваться соблюдения СВПД всеми участниками, заявил Лавров
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФМАГАТЭИранВ мире
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