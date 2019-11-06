Лавров прокомментировал новое сокращение Ираном обязательств по СВПД

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Иран сокращает свои обязательства по Иран сокращает свои обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе, не нарушая договор о нераспространении, все шаги Тегерана верифицируются МАГАТЭ, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров

"Мы прекрасно понимаем, почему Иран сокращает свои обязательства. Он снижает уровень выполнения обязательств, которые в соответствии с резолюцией Совета безопасности являются добровольными и напрямую завязаны на обязательства других стран обеспечивать законные экономические интересы Ирана", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

"Но отмечу, что все шаги Ирана по сокращению упомянутых обязательств осуществляются с уведомлением МАГАТЭ и при присутствии инспекторов МАГАТЭ без каких-либо нарушений положений Договора о нераспространении ядерного оружия и положений так называемого дополнительного протокола к соглашению о гарантиях", - добавил глава МИД РФ.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. В среду Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо.