Приватизация энергокомпаний на данный момент нецелесообразна, заявил Новак

"Со стороны министерства энергетики мы неоднократно выражали свою позицию, на наш взгляд, нецелесообразно сегодня какие-то дополнительные пакеты отчуждать со стороны государства и реализовывать. Что касается компании "Россети", на мой взгляд, компания на сегодня недооценена, недооценка в том числе из-за того, что у нас несовершенна регуляторная и нормативная база", - сказал Новак.