Приватизация энергокомпаний на данный момент нецелесообразна, заявил Новак

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ считает нецелесообразным сейчас приватизировать энергокомпании, в частности "Россети" недооценены, а для "Русгидро" и "Транснефти" нет предпосылок, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.
"Со стороны министерства энергетики мы неоднократно выражали свою позицию, на наш взгляд, нецелесообразно сегодня какие-то дополнительные пакеты отчуждать со стороны государства и реализовывать. Что касается компании "Россети", на мой взгляд, компания на сегодня недооценена, недооценка в том числе из-за того, что у нас несовершенна регуляторная и нормативная база", - сказал Новак.
По его словам, при принятии нормативных изменений в электросетевом комплексе капитализация "Россетей" "будет совершенно другого уровня, и тогда можно будет обсуждать вопрос привлечения инвестиций в рамках продажи такого пакета, сохраняя при этом контрольную долю за государством".
"Что касается "Русгидро" и "Транснефти", мы высказывали свою позицию о том, что на сегодняшний день не созданы предпосылки для того, чтобы уменьшать пакет доли государства в этих компаниях", - пояснил Новак.