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РИА Новости
Теплоснабжение

Приватизация энергокомпаний на данный момент нецелесообразна, заявил Новак

15:09 06.11.2019 (обновлено: 15:35 06.11.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак на сессии "Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности" в рамках ПМЭФ-2019
Министр энергетики РФ Александр Новак на сессии Мировой энергетический сектор: вызовы и возможности в рамках ПМЭФ-2019
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Минэнерго РФ считает нецелесообразным сейчас приватизировать энергокомпании, в частности "Россети" недооценены, а для "Русгидро" и "Транснефти" нет предпосылок, сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

"Со стороны министерства энергетики мы неоднократно выражали свою позицию, на наш взгляд, нецелесообразно сегодня какие-то дополнительные пакеты отчуждать со стороны государства и реализовывать. Что касается компании "Россети", на мой взгляд, компания на сегодня недооценена, недооценка в том числе из-за того, что у нас несовершенна регуляторная и нормативная база", - сказал Новак.

По его словам, при принятии нормативных изменений в электросетевом комплексе капитализация "Россетей" "будет совершенно другого уровня, и тогда можно будет обсуждать вопрос привлечения инвестиций в рамках продажи такого пакета, сохраняя при этом контрольную долю за государством".
"Что касается "Русгидро" и "Транснефти", мы высказывали свою позицию о том, что на сегодняшний день не созданы предпосылки для того, чтобы уменьшать пакет доли государства в этих компаниях", - пояснил Новак.
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10:17РИА Новости
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ТеплоснабжениеТранснефтьРоссийские сетиМинистерство энергетики РФАлександр НовакРоссияЭкономика
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