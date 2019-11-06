Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T15:02Z
https://ria.ru/20191106/1560637082.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156063/51/1560635141_0:253:3020:1952_1036x0_80_0_0_3f28da8c92abcae6e987290706d0f5ec.jpg
РИА Новости

Путин сообщил о предотвращении почти 40 терактов за девять месяцев

15:02 06.11.2019
1495
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий
Президент РФ Владимир Путин выступает во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий
© РИА Новости / Михаил Климентьев
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. За 9 месяцев текущего года сотрудники ФСБ предотвратили почти четыре десятка преступлений террористической направленности, заявил президент РФ Владимир Путин.
Сотрудники ФСБ РФ
Вчера, 16:00РИА Новости
Случаи предотвращения терактов на территории России в 2019 году
"Отметим, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности", - заявил Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Хорошие результаты достигнуты и по другим направлениям работы, в том числе в противодействии зарубежным спецслужбам, добавил он.
В ходе своего выступления глава государства также отметил работу СВР РФ, подчеркнув, что служба проводит "системный глубокий анализ ситуации в мире, глобальных и региональных угроз".
"Материалы СВР являются основой стратегических решений", - сказал Путин.
21110017
Обсудить 2
Служба внешней разведки РФФСБ РФВладимир ПутинРоссияБезопасность
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Женщина в реанимации
Бывшая жена Цеповяза впала в кому
Финские пограничники на российско-финской границе
Финская таможня три года неверно конвертировала российский рубль
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Актер Виталий Жигалин
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан выразил России протест из-за визита главы МИД непризнанной НКР
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
17:36В посольстве США анонсировали визит спецпосланника Госдепа по КНДР в Москву
Лента новостейМолния