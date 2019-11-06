Путин сообщил о предотвращении почти 40 терактов за девять месяцев

"Отметим, что за 9 месяцев этого года сотрудники ФСБ предотвратили 39 преступлений террористической направленности", - заявил Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.