Глава РПЦ объяснил, почему он против папства

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Соборность, лежащая в основе церковного управления, делает ее менее уязвимой для политического влияния, поэтому Русская церковь не стремиться к власти на общеправославном уровне и выступает против появления папы в православном мире, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, слова которого Соборность, лежащая в основе церковного управления, делает ее менее уязвимой для политического влияния, поэтому Русская церковь не стремиться к власти на общеправославном уровне и выступает против появления папы в православном мире, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, слова которого опубликованы на сайте Русской православной церкви

"Папизм не проистекает ни из Слова Божия, ни из Предания Церкви. Папизм опасен тем, что на одного человека повлиять гораздо легче, чем на группу людей… а влияние извне на одного человека может погубить Церковь. Однако эти опасности сходят на нет, когда Церковь управляется коллегиально, соборно", - сказал патриарх Кирилл

В этой связи, по словам патриарха, Русская церковь испытывает трудности в отношениях с Константинопольским патриархатом, "который нарушает канонические правила, вторгается в сферу чужой юрисдикции, предоставляет "автокефалию" тем, кто о ней не просит".

"Константинопольский патриарх, пребывающий на территории Турции, лично очень уязвим, поэтому остается только молиться, чтобы Господь избавил его от влияний, которые могут пагубно отразиться на жизни всей Церкви", - заметил глава РПЦ.

При этом он отметил, что Русская церковь "не стремится к власти на общеправославном уровне". "Мы только хотим сохранить канонический порядок, и мы не можем допустить, чтобы в православии возникло некое подобие папизма, "квазипапизм", - подытожил патриарх Кирилл.