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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Глава РПЦ объяснил, почему он против папства

14:57 06.11.2019 (обновлено: 18:13 06.11.2019)
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© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь ПалкинЗаседание Священного Синода Русской Православной Церкви
Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви
© Фото : пресс-служба Патриарха Московского и всея Руси / свящ. Игорь Палкин
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Соборность, лежащая в основе церковного управления, делает ее менее уязвимой для политического влияния, поэтому Русская церковь не стремиться к власти на общеправославном уровне и выступает против появления папы в православном мире, заявил патриарх Московский и вся Руси Кирилл, слова которого опубликованы на сайте Русской православной церкви.
"Папизм не проистекает ни из Слова Божия, ни из Предания Церкви. Папизм опасен тем, что на одного человека повлиять гораздо легче, чем на группу людей… а влияние извне на одного человека может погубить Церковь. Однако эти опасности сходят на нет, когда Церковь управляется коллегиально, соборно", - сказал патриарх Кирилл.
В этой связи, по словам патриарха, Русская церковь испытывает трудности в отношениях с Константинопольским патриархатом, "который нарушает канонические правила, вторгается в сферу чужой юрисдикции, предоставляет "автокефалию" тем, кто о ней не просит".
"Константинопольский патриарх, пребывающий на территории Турции, лично очень уязвим, поэтому остается только молиться, чтобы Господь избавил его от влияний, которые могут пагубно отразиться на жизни всей Церкви", - заметил глава РПЦ.
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При этом он отметил, что Русская церковь "не стремится к власти на общеправославном уровне". "Мы только хотим сохранить канонический порядок, и мы не можем допустить, чтобы в православии возникло некое подобие папизма, "квазипапизм", - подытожил патриарх Кирилл.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана раскольническая структура - так называемая Православная церковь Украины (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических "церквей". Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности ПЦУ оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. Русская православная церковь 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом. Единственной канонической православной церковью на Украине остается Украинская православная церковь (УПЦ).
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеВарфоломей I (Патриарх Константинопольский)Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Русская православная церковьрелигияВ мире
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