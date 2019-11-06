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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл переизбран председателем Общества русской словесности

14:56 06.11.2019
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в среду переизбран на пост председателя Общества русской словесности, такое решение приняли участники II съезда организации.
В ходе заседания зампредседателя общества ректор МГУ Виктор Садовничий сообщил, что процедура предусматривает избрание нового председателя.
"Единодушно все члены общества предложили вашу кандидатуру - кандидатуру святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла", - сказал Садовничий, обращаясь к патриарху.
Зал встретил эти слова аплодисментами. Кандидатуру патриарха поддержали единогласно.
Садовничий со своей стороны выразил уверенность, что под председательством патриарха Общество русской словесности "продолжит работу на благо нашей страны".
Общество русской словесности (ОРС) ведет свою историю от Общества любителей российской словесности (ОЛРС) при Московском университете, которое было основано в 1811 году публицистом и педагогом Антоном Прокоповичем-Антонским. Оно занималось изданием словарей, трудов в области филологии, правописания русского языка, литературоведения, издавало труды русских писателей. В 1992 году ОЛРС было воссоздано как региональная общественная организация по инициативе академика Дмитрия Лихачева, который стал его почетным председателем. В 2012 году ОЛРС было исключено из единого государственного реестра юридических лиц по решению Минюста как фактически прекратившее деятельность.
Девятого марта 2016 года на заседании Патриаршего совета по культуре патриарх Московский и всея Руси Кирилл объявил о том, что принял предложение президента РФ Владимира Путина возглавить ОРС.
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Религия и мировоззрениеОбщество русской словесностиНовости - Религия и мировоззрениеПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Виктор СадовничийРоссияОбщество
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