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РИА Новости

Соцпартия в Молдавии требует отставки министра юстиции

14:55 06.11.2019
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© Sputnik / Мирослав РотарьЗдание парламента Молдавии
Здание парламента Молдавии
© Sputnik / Мирослав Ротарь
Здание парламента Молдавии. Архивное фото
КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии требует отставки министра юстиции Олеси Стамате после "провала" конкурса на пост генпрокурора, сообщил на брифинге в среду депутат-социалист Василий Боля.
Комиссия министерства юстиции 29 октября провела первый этап отбора кандидатов на пост генпрокурора. В среду Стамате сообщила, что итоги конкурса будут аннулированы.
"Это самый большой провал правительства, определенное политическое давление, оказанное на нее (Стамате - ред.), заставили ее принять решение, которое полностью дискредитирует реформу системы юстиции. Министр Стамате должна уйти в отставку и принести извинения гражданам", - заявил Боля, представляя позицию парламентской фракции социалистов.
Соцпартия просит, чтобы блок ACUM поддержал их решение и назначил нового министра юстиции вместо Стамате.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе
12:31РИА Новости
Министр юстиции Молдавии отменит итоги первого этапа отбора генпрокурора
Парламент Молдавии в сентябре принял поправки в закон о прокуратуре. Они предусматривают введение нового - предварительного - этапа отбора кандидатов. Заявки на должность генпрокурора подали 20 человек, к этапу собеседований были допущены 16 кандидатов. Результаты этого отбора должны были передать Высшему совету прокуроров, который принял бы окончательное решение и передал его на рассмотрение президенту республики.
Генпрокурор Молдавии Эдуард Харунжен ушел в отставку по собственному желанию 11 июля, его обязанности временно исполняет Дмитрий Робу. Согласно конституции Молдавии, Высший совет прокуроров - это независимый орган, который отвечает за назначение, перевод прокуроров, повышение их в должности и применение к ним дисциплинарных мер.
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