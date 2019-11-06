Соцпартия в Молдавии требует отставки министра юстиции

КИШИНЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Партия социалистов Партия социалистов Молдавии требует отставки министра юстиции Олеси Стамате после "провала" конкурса на пост генпрокурора, сообщил на брифинге в среду депутат-социалист Василий Боля.

Комиссия министерства юстиции 29 октября провела первый этап отбора кандидатов на пост генпрокурора. В среду Стамате сообщила, что итоги конкурса будут аннулированы.

"Это самый большой провал правительства, определенное политическое давление, оказанное на нее (Стамате - ред.), заставили ее принять решение, которое полностью дискредитирует реформу системы юстиции. Министр Стамате должна уйти в отставку и принести извинения гражданам", - заявил Боля, представляя позицию парламентской фракции социалистов.

Соцпартия просит, чтобы блок ACUM поддержал их решение и назначил нового министра юстиции вместо Стамате.

Парламент Молдавии в сентябре принял поправки в закон о прокуратуре. Они предусматривают введение нового - предварительного - этапа отбора кандидатов. Заявки на должность генпрокурора подали 20 человек, к этапу собеседований были допущены 16 кандидатов. Результаты этого отбора должны были передать Высшему совету прокуроров, который принял бы окончательное решение и передал его на рассмотрение президенту республики.