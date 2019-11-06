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РИА Новости

СК организовал проверку из-за отравления школьников на Алтае

14:54 06.11.2019
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Следственный комитет по Алтайскому краю проводит проверку из-за отравления четверых школьников жидкостью из бутылки, найденной на берегу реки, дети госпитализированы, сообщается на сайте СК РФ по региону.
По данным ведомства, инцидент произошел первого ноября в селе Панкрушиха. Четверо детей в возрасте от девяти до 14 лет нашли бутылку с синей жидкостью и выпили ее, приняв за лимонад. На следующий день все несовершеннолетние были госпитализированы.
"Каменским межрайонным следственным отделом СУСК РФ по Алтайскому краю проводится доследственная проверка по факту отравления несовершеннолетних жителей села Панкрушиха", - говорится в сообщении.
Добавляется, что назначена химическая экспертиза, которая позволит определить состав жидкости, находящейся в бутылке.
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СУ СК РФ по Алтайскому краюСледственный комитет РФАлтайский крайПроисшествия
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