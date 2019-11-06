СК организовал проверку из-за отравления школьников на Алтае

По данным ведомства, инцидент произошел первого ноября в селе Панкрушиха. Четверо детей в возрасте от девяти до 14 лет нашли бутылку с синей жидкостью и выпили ее, приняв за лимонад. На следующий день все несовершеннолетние были госпитализированы.