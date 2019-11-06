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РИА Новости
Религия и мировоззрение

В МИД ожидают сокращения числа российских паломников в Грецию

14:53 06.11.2019 (обновлено: 15:14 06.11.2019)
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© РИА Новости / Геннадий МельникПравославный храм в Греции
Православный храм в Греции
© РИА Новости / Геннадий Мельник
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Можно ожидать сокращения числа паломников из РФ в епархии Элладской православной церкви, с которыми прекратила евхаристическое общение Русская православная церковь, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
В конце октября на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) Архиепископ Афинский и всея Греции Иеронимом поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с признанием ПЦУ.
Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион позже заявил, что Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания раскольнической Православной церкви Украины.
"Конечно же, мы можем ожидать сокращение потока паломников в те епархии Элладской православной церкви, с которыми Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
14:33РИА Новости
Ситуация в церковном мире не повлияет на отношения с Грецией, заявил Лавров
Российский министр добавил, что за первые шесть месяцев 2019 года уже произошло значительное сокращение потока паломников по сравнению с тем же периодом прошлого года.
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ), образованная путем слияния двух других раскольнических структур. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеСергей ЛавровМИД РФРусская православная церковьГрециярелигияВ мире
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