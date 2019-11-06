В МИД ожидают сокращения числа российских паломников в Грецию

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Можно ожидать сокращения числа паломников из РФ в епархии Элладской православной церкви, с которыми прекратила евхаристическое общение Можно ожидать сокращения числа паломников из РФ в епархии Элладской православной церкви, с которыми прекратила евхаристическое общение Русская православная церковь , заявил глава МИД России Сергей Лавров

В конце октября на сайте так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ) было опубликовано письмо, из которого следует, что глава Элладской православной церкви (ЭПЦ) Архиепископ Афинский и всея Греции Иеронимом поздравил главу ПЦУ Епифания (Думенко) с признанием ПЦУ.

Председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион позже заявил, что Русская православная церковь прекращает евхаристическое общение с главой Элладской церкви из-за признания раскольнической Православной церкви Украины.

"Конечно же, мы можем ожидать сокращение потока паломников в те епархии Элладской православной церкви, с которыми Русская православная церковь прекратила евхаристическое общение", - заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с греческим коллегой Никосом Дендиасом.

Российский министр добавил, что за первые шесть месяцев 2019 года уже произошло значительное сокращение потока паломников по сравнению с тем же периодом прошлого года.