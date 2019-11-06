В Госдуме сравнили Трампа с Адольфом Гитлером

"Позиция США сегодня ничем не отличается от позиции Адольфа Гитлера, который захватывал и оккупировал чужие территории для того, чтобы получить доступ к их сырьевым ресурсам для улучшения экономики своего государства. Поэтому сегодня это уже знакомая политика военного вмешательства в интересы других государств для того, чтобы получить доступ к сырью этих государств. По-хорошему, Дональд Трамп должен убрать своих солдат и покупать эту нефть у сирийского народа, у официальных властей Сирии, и они будут эти, конечно же, контракты выполнять, если государство платит за сырье", - сказал Шерин.