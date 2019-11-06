РПЦ назвала епархии Элладской церкви, посещение которых не благословляется

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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Список епархий Список епархий Элладской православной церкви (ЭПЦ), посещение которых паломниками не благословляется, в среду был опубликован на сайте Русской православной церкви.

Ранее Элладская церковь предприняла действия по признанию украинских раскольников - так называемой Православной церкви Украины (ПЦУ), архиепископ Афинский и всей Греции Иероним направил поздравительное послание главе ПЦУ Епифанию Думенко. Священный Синод РПЦ в ответ заявил о разрыве евхаристического общения с теми иерархами Греческой церкви, которые признают ПЦУ и будут сослужить с раскольниками. В эти епархии верующим Русской церкви не будут благословляться поездки.

"Не благословляется посещение паломниками из Русской православной церкви нижеперечисленных епархий ЭПЦ, правящие архиереи которых вступили в церковное общение с украинскими раскольниками", - говорится на сайте РПЦ.

Ранее паломнический центр Московского патриархата составил предварительный список "запрещенных" епархий Элладской церкви, в него попали Лангадская, Верийская, Артская, Триккийская, Димитриадская епархии. В списке, опубликованном на сайте РПЦ, также значится Афинская епархия во главе с Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом II.

Наиболее известные храмы Афинской епархии – это Благовещенский кафедральный собор, храм святого Дионисия Ареопагита и храм святого великомученика Пантелеимона Ахарнон.

"Данные ограничения не относятся к епархиям, в состав которых входят окраинные районы и пригороды Афин и в целом регион Аттики. К таковым относятся митрополии: Пирейская, Месогейская, Илийская, Перистерийская, Кифирская, Неосмирнская, Кифисийская, Кесарианийская, Глифадская, Никейская, Мегарская, Идрская и Филадельфийская", - уточнили в РПЦ.

Элладская православная церковь (ЭПЦ) - одна из древних христианских церквей: первые общины верующих в Ахаии и Македонии основал апостол Павел. Элладская церковь получила автокефалию от Константинопольского патриархата в 1850 году. Каноническая территория ЭПЦ — Греция. ЭПЦ — одна из крупнейших поместных православных церквей, состоит из одной архиепископии и 77 митрополий – это, по данным сайта РПЦ, 200 монастырей и около 8 миллионов прихожан. Предстоятель Элладской православной церкви - блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним II.