Ведущая RT рассказала об угрозах российским журналистам за рубежом

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Российским журналистам закрыт доступ в огромное количество учреждений за границей, многие получают угрозы здоровью и жизни, сообщила корреспондент и ведущая информационного телеканала RT Анна Книшенко.
"Когда ты говоришь, что ты представляешь российское СМИ, а уж тем более Russia Today, доступ в огромное количество учреждений тебе сразу заблокирован. И здесь очень показателен пример Франции, доходит до прямых угроз в адрес руководителя канала RT France. Ксении Федоровой поступают угрозы жизни и здоровья за свою профессиональную деятельность", - рассказала Книшенко на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".
По ее словам, это не первый и не единственный случай.
"И в Донецке, и в Дамаске на военных базах постоянно приходили сообщения, что мы знаем, где ты, мы знаем, где ты живешь. Это нормальная история для зоны вооруженного конфликта, но если это происходит в прогрессивной Европе… И помимо этого доступ закрыт в официальные учреждения", - добавила Книшенко.
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.