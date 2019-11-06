Ведущая RT рассказала об угрозах российским журналистам за рубежом

"Когда ты говоришь, что ты представляешь российское СМИ, а уж тем более Russia Today, доступ в огромное количество учреждений тебе сразу заблокирован. И здесь очень показателен пример Франции, доходит до прямых угроз в адрес руководителя канала RT France. Ксении Федоровой поступают угрозы жизни и здоровья за свою профессиональную деятельность", - рассказала Книшенко на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в Российской Федерации и регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий".