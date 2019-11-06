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РИА Новости

Суд вынес приговор фигурантам дела о смертельном ЧП на пермском химзаводе

14:38 06.11.2019 (обновлено: 14:56 06.11.2019)
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© Depositphotos / AndreyPopovМолоток и наручники на столе у судьи
Молоток и наручники на столе у судьи
© Depositphotos / AndreyPopov
ПЕРМЬ, 6 ноя - РИА Новости. Березниковский городской суд Пермского края вынес приговор четверым сотрудникам предприятия "Азот" филиала "ОХК Уралхим", обвиняемым в нарушениях требований промышленной безопасности, приведших к ЧП, в котором погибли трое рабочих, сообщается на сайте следственного управления СК России по Пермскому краю.
В мае при проведении ремонтных работ в цехе по производству аммиака на предприятии "Азот" филиала "ОХК Уралхим" в городе Березники произошел взрыв. В результате ЧП три человека погибли, один получил травмы. По факту происшествия СК возбудил уголовное дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов (ч. 3 ст. 217 УК РФ). В рамках дела под стражу были взяты технолог агрегата аммиака №1 и два начальника смены предприятия, пострадавший механик цеха по решению суда был отправлен под домашний арест.
Следствием и судом установлено, что ЧП произошло в результате того, что обвиняемые дали погибшим распоряжение провести работы по ремонту емкости высотой 11,5 метра, включающих в себя огневые работы (электросварка, резка металла болгаркой). Во время исполнения указания произошла детонация.
"Приговором суда технологу и двоим начальникам смены назначено наказание по 3 года лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Механик приговорен к 2,5 года лишения свободы условно", - говорится в сообщении.
В СК отметили, что объем уголовного дела составил 11 томов. "Приговор в законную силу не вступил", - уточнили в ведомстве.
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Следственное управление по Пермскому краюУралхимБерезникиПермский крайПроисшествия
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