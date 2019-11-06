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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Патриарх призвал создать обобщающий культурологический курс для школьников

14:45 06.11.2019 (обновлено: 15:15 06.11.2019)
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© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкУченики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области
Ученики на уроке по Закону Божию в Троицкой Православной школе в Московской области
© РИА Новости / Александр Кожохин
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил создать "обобщающий культурологический курс для основной школы", который бы повысил культурный уровень учеников и помог им противостоять деструктивным моделям поведения, навязываемый соцсетями.
Патриарх в среду выступил на II съезде Общества русской словесности, председателем которого он является. По его словам, у учащихся средней и старшей школы знания об отечественной культуре "крайне обрывочны и избирательны", и "целостного восприятия темы не существует - есть фрагментарные знания", которые "очень быстро уходят из памяти".
Сегодня отдельные аспекты общекультурного воспитания включены в содержание ряда учебных предметов, сказал патриарх, однако "разобщенность их содержания не позволяет сформировать целостность представления о единстве культуры нашей страны", и многие школьники имеют "весьма смутные понятия" об "уникальном духовном богатстве, которым обладает наша многонациональная страна".
"Я бы осмелился предложить совместно нам подумать о возможности иметь некий обобщающий культурологический курс для основной школы... Чтобы не увеличивать и без того насыщенную школьную программу, это мог быть, например, курс в рамках уже действующего одного или нескольких предметов, но должен быть какой-то стерженек в программе, вокруг которого и формировалось бы в сознании наших учащихся целостное понимание истории и культуры России", - сказал патриарх.
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По его мнению, это могло бы дать молодым людям "верные ориентиры и ценностные установки, вдохновить их на выбор жизненного пути". Подобный культурологический курс, добавил он, мог бы стать "ответом на вызовы, с которыми сталкиваются подростки в интернете и социальных сетях, где зачастую ими усваиваются деструктивные модели поведения и человеческих взаимоотношений".
"Школа, образование - это то место, где реально можно создать систему положительного воспитания нашей молодежи", - отметил предстоятель РПЦ.
Он признал, что "уже не одно поколение молодежи плохо знает историю, отвратительно знает литературу". "И, что более всего меня печалит, не отличаются сознательной любовью к своему Отечеству. Я не хотел бы пересказывать какие-то разговоры молодых людей, которые однажды услышал и которые очень ранили мое сердце. Я только понял, что все мечты этих молодых людей связаны с другими странами, с другой культурой - они туда устремляются и там хотят обустроить свою жизнь", - сказал патриарх.
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Также председатель Общества русской словесности призвал учитывать "региональный компонент" при разработке концепции нового курса: "детям важно знать историю и культурное своеобразие края, в котором они живут". По словам патриарха, краеведение - этот тот предмет, который способен "укрепить любовь человека к малой родине", с которой начинается "и любовь к Родине большой".
Для реализации инициативы с новым культурологическим курсом глава Русской церкви предложил создать рабочую группу при Обществе русской словесности с участием педагогов, ученых, представителей ведущих вузов и деятелей культуры. "И может быть, подумать все-таки и о контурах нового подхода к воспитанию школьной и студенческой молодёжи. Я думаю, нельзя уже упускать время, нужно делать то, что к сожалению, мы не начали делать раньше", - заключил он.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссиярелигияОбщество
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