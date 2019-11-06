В Горбачев-фонде ответили на слова экс-лидера ГДР о свободе стран соцлагеря

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент СССР Экс-президент СССР Михаил Горбачев на первой же встрече с лидерами стран социалистического лагеря заявил, что привержен позиции об их независимости, он не поддерживал доктрину ограниченного суверенитета, заявил РИА Новости глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко в ответ на высказывания бывшего руководителя ГДР Эгона Кренца по этой теме.

Как рассказал Кренц ранее в интервью РИА, утверждения Горбачева о том, что он предоставил всем странам бывшего социалистического блока, включая ГДР, свободу самим определять свою политику, не верны. Говоря об этом, политик также отметил, что сам он "слишком долго доверял" Горбачеву.

"Это лично его мнение. И формально, и тем более после соответствующего заявления Горбачева, которое он сделал на первой же встрече с лидерами соцстран... о том, что они сами отвечают за свои страны, это были суверенные государства. О чем тут говорить? Если он (Кренц) не считает, что ГДР была суверенным государством, то это его личное дело. Во всяком случае, официально это были независимые государства", - заявил Палажченко в ответ на просьбу прокомментировать высказывания бывшего лидера ГДР.

Собеседник агентства вместе с тем уточнил, что в период существования "доктрины Брежнева" Советский Союз, действительно, трактовал это как ограниченный суверенитет, ограниченную независимость.

"А у Горбачева было другое мнение. И официально, и после того, как это было на первой же встрече подтверждено Горбачевым, это были суверенные независимые государства. Он никогда не поддерживал эту доктрину ограниченного суверенитета", - сказал представитель фонда.

Он упомянул в этой связи также о положениях, которые содержались в документах Организации Варшавского договора, объединявшей социалистические страны.