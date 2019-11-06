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РИА Новости

В Горбачев-фонде ответили на слова экс-лидера ГДР о свободе стран соцлагеря

14:37 06.11.2019
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© РИА Новости / Юрий Абрамочкин / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев
© РИА Новости / Юрий Абрамочкин
Перейти в фотобанк
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Экс-президент СССР Михаил Горбачев на первой же встрече с лидерами стран социалистического лагеря заявил, что привержен позиции об их независимости, он не поддерживал доктрину ограниченного суверенитета, заявил РИА Новости глава пресс-службы Горбачев-фонда Павел Палажченко в ответ на высказывания бывшего руководителя ГДР Эгона Кренца по этой теме.
Как рассказал Кренц ранее в интервью РИА, утверждения Горбачева о том, что он предоставил всем странам бывшего социалистического блока, включая ГДР, свободу самим определять свою политику, не верны. Говоря об этом, политик также отметил, что сам он "слишком долго доверял" Горбачеву.
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"Это лично его мнение. И формально, и тем более после соответствующего заявления Горбачева, которое он сделал на первой же встрече с лидерами соцстран... о том, что они сами отвечают за свои страны, это были суверенные государства. О чем тут говорить? Если он (Кренц) не считает, что ГДР была суверенным государством, то это его личное дело. Во всяком случае, официально это были независимые государства", - заявил Палажченко в ответ на просьбу прокомментировать высказывания бывшего лидера ГДР.
Собеседник агентства вместе с тем уточнил, что в период существования "доктрины Брежнева" Советский Союз, действительно, трактовал это как ограниченный суверенитет, ограниченную независимость.
"А у Горбачева было другое мнение. И официально, и после того, как это было на первой же встрече подтверждено Горбачевым, это были суверенные независимые государства. Он никогда не поддерживал эту доктрину ограниченного суверенитета", - сказал представитель фонда.
Он упомянул в этой связи также о положениях, которые содержались в документах Организации Варшавского договора, объединявшей социалистические страны.
"И в документах Варшавского договора, кстати, речь шла только о совместной обороне, а не о том, что Советский Союз будет заниматься внутренними делами этих стран. Варшавский договор – оборонительный союз", - добавил Палажченко.
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Эгон КренцГорбачев-фондПавел ПалажченкоГерманская Демократическая РеспубликаМихаил ГорбачевСССРВ мире
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