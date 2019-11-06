Число посетивших Россию китайских туристов выросло за 9 месяцев на 20%

МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". За 9 месяцев 2019 года число китайских туристов, посетивших Россию, достигло 1,2 миллиона человек, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Туристическая ассоциация "Мир без границ".
По данным ассоциации, осенью 2019 года число китайских туристов, участвующих в групповых турах по России, превысило 1 миллион. Количество туристов, совершающих въезд в Россию с использованием безвизового режима, составляет более 80% от общего числа въездных туристов.
Наиболее популярными у китайских туристов остаются следующие направления – Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Иркутск. Вместе с тем туристы из Китая начинают проявлять повышенный интерес к Камчатке.
По данным Пограничной службы ФСБ России, за первые 9 месяцев 2019 года число российских граждан, посещающих в Китай, превысило 655 тысяч (рост на 22,4%). Большинство российских туристов в Китай приезжают из Приморского края и Иркутской области.