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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Число посетивших Россию китайских туристов выросло за 9 месяцев на 20%

14:33 06.11.2019
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка на фестивале китайской культуры "Китай: великое наследие и новая эпоха" на ВДНХ в Москве
Девушка на фестивале китайской культуры Китай: великое наследие и новая эпоха на ВДНХ в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". За 9 месяцев 2019 года число китайских туристов, посетивших Россию, достигло 1,2 миллиона человек, увеличившись на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщила Туристическая ассоциация "Мир без границ".
По данным ассоциации, осенью 2019 года число китайских туристов, участвующих в групповых турах по России, превысило 1 миллион. Количество туристов, совершающих въезд в Россию с использованием безвизового режима, составляет более 80% от общего числа въездных туристов.
Наиболее популярными у китайских туристов остаются следующие направления – Москва, Санкт-Петербург, Приморский край и Иркутск. Вместе с тем туристы из Китая начинают проявлять повышенный интерес к Камчатке.
По данным Пограничной службы ФСБ России, за первые 9 месяцев 2019 года число российских граждан, посещающих в Китай, превысило 655 тысяч (рост на 22,4%). Большинство российских туристов в Китай приезжают из Приморского края и Иркутской области.
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