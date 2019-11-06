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РИА Новости

Россия заинтересована в экстрадиции сотрудника ОДК, заявил его адвокат

14:31 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкНаручники
Наручники
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Наручники. Архивное фото
РИМ, 6 ноя – РИА Новости, Александр Логунов. Объявление в международный розыск арестованного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова говорит о том, что РФ заинтересована в его экстрадиции на родину, заявил РИА Новости новый адвокат россиянина Джандоменико Кайяцца.
В среду СК РФ объявил Коршунова в международный розыск, а Басманный суд заочно его арестовал. По данным суда, Коршунову вменяется мошенничество в особо крупном размере, но фабула уголовного дела пока неизвестна. Топ-менеджеру в России грозит до 10 лет заключения, столько же – и в США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже и тоже добиваются выдачи россиянина.
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"Это очень сложные вопросы. Очевидно, что с этого момента Россия заинтересована в том, чтобы со своей стороны сформулировать запрос на экстрадицию… Я предполагал, что так может произойти. Мы, как адвокаты, сделаем выводы", - сказал Кайяцца.
По его словам, после поступления официальной информации он согласует дальнейшие действия со своим клиентом. "Если государство предпринимает подобные шаги, это означает, что оно намерено принимать дальнейшие решения. Мы подождем и посмотрим, что нужно будет сделать", - отметил Кайяцца.
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation. Минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для начала процесса по экстрадиции Коршунова в Штаты.
Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.
Сейчас топ-менеджер находится в итальянской тюрьме, попытки защиты добиться его освобождения пока не увенчались успехом. Экстрадиция может затянуться на шесть-восемь месяцев.
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Задержание сотрудника ОДК в ИталииАлександр КоршуновАлександр ЛогуновОбъединенная двигателестроительная корпорацияМС-21Следственный комитет РФРостехСШАПроисшествия
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