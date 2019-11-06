"Росатом" начал разведку нового месторождения урана в Курганской области

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Урановый холдинг госкорпорации "Росатом" АРМЗ приступил к разведке запасов урана на Добровольном месторождении в Звериноголовском районе Курганской области, сообщила пресс-служба АРМЗ.
Добровольное месторождение с запасами свыше 7 тысяч тонн - третье по размерам месторождение урана в регионе. На месторождении планируется пробурить 238 скважин, выполнить геофизические исследования, гидрогеологические и инженерно-геологические работы, аналитические исследования и камеральные работы.
В 2017 году в соответствии с распоряжением правительства РФ уранодобывающее предприятие АО "Далур" (входит в АРМЗ) получило право пользования участком недр федерального значения Добровольное. В 2018-2019 годах по итогам общественных слушаний местные жители одобрили предварительный вариант проекта оценки воздействия на окружающую среду при сооружении и эксплуатации опытно-промышленного участка скважинного подземного выщелачивания (СПВ) урана на Добровольном месторождении.
СПВ - экологически щадящий метод добычи урана. Этот метод на сегодня признан МАГАТЭ самым экологичным и безопасным для здоровья человека и окружающей среды.