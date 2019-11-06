"Росатом" начал разведку нового месторождения урана в Курганской области

Добровольное месторождение с запасами свыше 7 тысяч тонн - третье по размерам месторождение урана в регионе. На месторождении планируется пробурить 238 скважин, выполнить геофизические исследования, гидрогеологические и инженерно-геологические работы, аналитические исследования и камеральные работы.