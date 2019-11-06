Путин поручил прокуратуре следить за средствами гособоронзаказа

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил прокуратуре задачу с повышенным вниманием следить за движением средств, выделенных на гособоронзаказ.
"Повышенного внимания прокуроров требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе", - сказал Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Он также напомнил, что прокуратура должна надзирать за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, а также в области деятельности по улучшению предпринимательского делового климата.
"Успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета РФ. Ваша задача - ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия", - сказал Путин.