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РИА Новости

Путин поручил прокуратуре следить за средствами гособоронзаказа

14:21 06.11.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поставил прокуратуре задачу с повышенным вниманием следить за движением средств, выделенных на гособоронзаказ.
Президент России Владимир Путин
3 июля, 16:21РИА Новости
Путин усилил ответственность за нарушения в сфере гособоронзаказа
"Повышенного внимания прокуроров требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе", - сказал Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Он также напомнил, что прокуратура должна надзирать за неукоснительным исполнением законов в трудовой, социальной, природоохранной сферах, а также в области деятельности по улучшению предпринимательского делового климата.
"Успешная борьба с коррупцией, криминалом прямо зависит от профессионализма сотрудников Следственного комитета РФ. Ваша задача - ориентироваться на самые высокие стандарты ведения следствия", - сказал Путин.
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Генеральная прокуратура РФВладимир ПутинРоссия
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