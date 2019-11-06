Путин поручил прокуратуре следить за средствами гособоронзаказа

"Повышенного внимания прокуроров требует проверка законности движения средств гособоронзаказа в оборонно-промышленном комплексе", - сказал Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.