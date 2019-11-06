Россия передала Греции допматериалы для экстрадиции Винника

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы россиянин Александр Винник, задержанный в Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США, был экстрадирован в Россию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров

"Мы касались ситуации вокруг судебного процесса по делу Александр Винника . Как вы знаете, там есть запросы об экстрадиции Соединенных Штатов и Франции. Но есть и главный запрос об экстрадиции, учитывая международно-правовые положения о приоритете высылки в страну гражданства. Есть диалог и по линии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мы сегодня передали дополнительные аргументы, в том числе с учетом изменений, который были внесены в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики, в связи с которыми, по нашей оценке, нет правовых оснований даже для рассмотрения возможности экстрадиции в другую страну, кроме России", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В свою очередь министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил надежду на то, что греческие судебные органы рассмотрят дело об экстрадиции Винника в соответствии с международным правом.

"Я полностью разделяю заинтересованность в данном вопросе Российской Федерации и рассчитываю на то, что в самое ближайшее время греческая сторона, судебные органы Греческой Республики рассмотрят данный вопрос сообразно как с внутридействующим законодательством, так и с соответствующими нормами международного права", - сказал Дендиас.