Россия передала Греции допматериалы для экстрадиции Винника

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Москва передала Афинам дополнительные аргументы для того, чтобы россиянин Александр Винник, задержанный в Греции по запросу США, был экстрадирован в Россию, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы касались ситуации вокруг судебного процесса по делу Александр Винника. Как вы знаете, там есть запросы об экстрадиции Соединенных Штатов и Франции. Но есть и главный запрос об экстрадиции, учитывая международно-правовые положения о приоритете высылки в страну гражданства. Есть диалог и по линии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Мы сегодня передали дополнительные аргументы, в том числе с учетом изменений, который были внесены в уголовный кодекс и в уголовно-процессуальный кодекс Греческой Республики, в связи с которыми, по нашей оценке, нет правовых оснований даже для рассмотрения возможности экстрадиции в другую страну, кроме России", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
В свою очередь министр иностранных дел Греции Никос Дендиас выразил надежду на то, что греческие судебные органы рассмотрят дело об экстрадиции Винника в соответствии с международным правом.
"Я полностью разделяю заинтересованность в данном вопросе Российской Федерации и рассчитываю на то, что в самое ближайшее время греческая сторона, судебные органы Греческой Республики рассмотрят данный вопрос сообразно как с внутридействующим законодательством, так и с соответствующими нормами международного права", - сказал Дендиас.
Александр Винник был арестован летом 2017 года по запросу США в Греции, куда он приехал на отдых как турист с женой и двумя маленькими детьми. США обвинили его в нарушении американского законодательства и создании без лицензии американских властей биржи криптовалют, через которую, по их утверждению, отмывались миллиарды долларов. Винник заявил, что не нарушал никаких законов США, не совершал ни уголовных преступлений, ни административных нарушений.