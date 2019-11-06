Билли Айлиш сообщила о выходе новой песни

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Билли Айлиш рассказала, что на следующей неделе выйдет ее новая песня, сообщает NME со ссылкой на инстаграм Билли Айлиш.
Скриншот страницы Билли Айлиш в Instagram
Скриншот страницы Билли Айлиш в Instagram
Накануне исполнительница сообщила о том, что в ближайшее время опубликует ролик на композицию Xanny. Она также упомянула, что у нее есть две неизданные песни, но не уточнила, когда именно они выйдут.
Брат Айлиш, который пишет для нее композиции, ранее рассказал: "Мы погружены в процесс работы над новым материалом".
На прошедшей в в минувшее воскресенье церемонии MTV Europe Music Awards певица получила награды в двух номинациях: лучший "новый" исполнитель и лучшая песня (Bad Guy).