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РИА Новости
Культура

Билли Айлиш сообщила о выходе новой песни

16:21 06.11.2019
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© AP Photo / Jordan StraussАмериканская певица Билли Айлиш
Американская певица Билли Айлиш
© AP Photo / Jordan Strauss
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Билли Айлиш рассказала, что на следующей неделе выйдет ее новая песня, сообщает NME со ссылкой на инстаграм Билли Айлиш.
Скриншот страницы Билли Айлиш в Instagram
Скриншот страницы Билли Айлиш в Instagram
Скриншот страницы Билли Айлиш в Instagram
Накануне исполнительница сообщила о том, что в ближайшее время опубликует ролик на композицию Xanny. Она также упомянула, что у нее есть две неизданные песни, но не уточнила, когда именно они выйдут.
Брат Айлиш, который пишет для нее композиции, ранее рассказал: "Мы погружены в процесс работы над новым материалом".
На прошедшей в в минувшее воскресенье церемонии MTV Europe Music Awards певица получила награды в двух номинациях: лучший "новый" исполнитель и лучшая песня (Bad Guy).
Американская певица Билли Айлиш
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