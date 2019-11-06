Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу в Шанхае

МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань во вторник пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон посетить одну из средних школ Шанхая.
Первые леди двух стран побывали в Шанхайской школе иностранных языков при Шанхайском университете иностранных языков. Они посетили урок французского языка и ответили на вопросы ребят. Кроме того, Пэн Лиюань и Брижит Макрон присутствовали на уроке традиционных видов рукоделия. Школьники выступили перед первыми леди с небольшим концертом.
Пэн Лиюань отметила, что культура сближает сердца. Она призвала юных школьников двух стран изучать обе культуры и развивать дружбу между Китаем и Францией.
В свою очередь, Брижит Макрон сказала, что на нее произвели глубокое впечатление талант ребят, их любовь к французской культуре и уважение традиций своей страны. Она также призвала школьников углублять взаимные обмены.