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РИА Новости
Россия-Китай: Главное

Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу в Шанхае

14:18 06.11.2019
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© Flickr / Rita HeineВид на Шанхай
Вид на Шанхай
© Flickr / Rita Heine
МОСКВА, 6 ноя - Проект "Россия-Китай: главное". Супруга председателя КНР Си Цзиньпина Пэн Лиюань во вторник пригласила супругу президента Франции Эммануэля Макрона Брижит Макрон посетить одну из средних школ Шанхая.
Первые леди двух стран побывали в Шанхайской школе иностранных языков при Шанхайском университете иностранных языков. Они посетили урок французского языка и ответили на вопросы ребят. Кроме того, Пэн Лиюань и Брижит Макрон присутствовали на уроке традиционных видов рукоделия. Школьники выступили перед первыми леди с небольшим концертом.
Пэн Лиюань отметила, что культура сближает сердца. Она призвала юных школьников двух стран изучать обе культуры и развивать дружбу между Китаем и Францией.
В свою очередь, Брижит Макрон сказала, что на нее произвели глубокое впечатление талант ребят, их любовь к французской культуре и уважение традиций своей страны. Она также призвала школьников углублять взаимные обмены.
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Россия-Китай: ГлавноеПэн ЛиюаньФранцияКитай
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