Первые леди Китая и Франции посетили среднюю школу в Шанхае

Первые леди двух стран побывали в Шанхайской школе иностранных языков при Шанхайском университете иностранных языков. Они посетили урок французского языка и ответили на вопросы ребят. Кроме того, Пэн Лиюань и Брижит Макрон присутствовали на уроке традиционных видов рукоделия. Школьники выступили перед первыми леди с небольшим концертом.

Пэн Лиюань отметила, что культура сближает сердца. Она призвала юных школьников двух стран изучать обе культуры и развивать дружбу между Китаем и Францией.