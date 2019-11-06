Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T14:17Z
https://ria.ru/20191106/1560634866.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/156063/04/1560630452_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_d219ae435327e0649ee40ddf4b9e05d1.jpg
РИА Новости

Церемония прощания с критиком Львом Аннинским состоится 8 ноября в ЦДЛ

14:16 06.11.2019 (обновлено: 14:17 06.11.2019)
276
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Литературный критик Лев Аннинский
Литературный критик Лев Аннинский
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
Литературный критик Лев Аннинский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Церемония прощания с критиком и литературоведом Львом Аннинским состоится 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов (ЦДЛ), его кремируют на Хованском кладбище, сообщила РИА Новости пресс-секретарь ЦДЛ Марина Замская.
Ранее писатель Александр Архангельский сообщил о том, что советский и российский литературный критик и литературовед Лев Аннинский ушел из жизни в возрасте 85 лет.
"Панихида и прощание со Львом Александровичем Аннинским будут проходить 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. Начало церемонии в 12.00", - сказала собеседница агентства.
Она сообщила, что позднее критика кремируют на Хованском кладбище.
Лев Аннинский окончил филологический факультет МГУ, своей специальностью выбрал русскую литературу. Его первой рецензией стал отклик на роман Владимира Дудинцева "Не хлебом единым", за всю жизнь он выпустил более 5 тысяч статей, а также несколько книг, в том числе посвященных режиссеру Василию Шукшину и актеру Николаю Губенко.
000300
Обсудить 0
Центральный Дом литераторовЛев АннинскийРоссияОбщество
Рекомендуем
Сотрудники правоохранительных органов на месте нападения вооруженной группы на погранзаставу Ишкобод в Таджикистане
При атаке на погранзаставу в Таджикистане уничтожили 15 боевиков
Загрязнение воздуха
Ученые предрекли человечеству "неописуемые страдания"
Члены банды Кабанова
"Зарежь первого встречного": как подростки убили семь человек под Саратовом
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала отказ Эстонии пропустить российское судно
Сирийский военный
Сирийская армия заняла нефтяное месторождение на северо-востоке страны
Президент РФ Владимир Путин
Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
Зонд Вояджер-2
"Вояджер-2" прислал на Землю данные из межзвездного пространства
Доставка труб для Северного потока - 2 в Коверхар
В Европарламенте усомнились в возможности остановить "Северный поток — 2"
Спиральная галактика
Скопления мертвых и миры-каннибалы. Самые странные галактики во Вселенной
Мэр Киева Виталий Кличко
Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств
Александр Вучич
Президент Сербии заявил об отсутствии денег на покупку С-400
Конфеты
Диетолог назвала самые вредные сладости
Актер Виталий Жигалин
Умер актер из сериала "Улицы разбитых фонарей" Виталий Жигалин
Девушка гуляет в Александровском саду в Москве
Синоптики предупредили о температурных рекордах в ЦФО и Черноземье
Подозреваемый в убийстве ребенка в Нарьян-Маре
Предполагаемый убийца ребенка в Нарьян-Маре признал вину
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
17:36Кучерена пообещал сделать все, чтобы ЕСПЧ рассмотрел жалобу Цемаха
Лента новостейМолния