Церемония прощания с критиком Львом Аннинским состоится 8 ноября в ЦДЛ

Ранее писатель Александр Архангельский сообщил о том, что советский и российский литературный критик и литературовед Лев Аннинский ушел из жизни в возрасте 85 лет.

"Панихида и прощание со Львом Александровичем Аннинским будут проходить 8 ноября в Малом зале Клуба писателей Центрального Дома литераторов. Начало церемонии в 12.00", - сказала собеседница агентства.

Лев Аннинский окончил филологический факультет МГУ, своей специальностью выбрал русскую литературу. Его первой рецензией стал отклик на роман Владимира Дудинцева "Не хлебом единым", за всю жизнь он выпустил более 5 тысяч статей, а также несколько книг, в том числе посвященных режиссеру Василию Шукшину и актеру Николаю Губенко.