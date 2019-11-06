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РИА Новости

Путин призвал МВД работать над укреплением доверия общества к полиции

14:11 06.11.2019 (обновлено: 14:55 06.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает во время встречи с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Руководству МВД следует не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе", - сказал Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Говоря о работе Росгвардии, Путин напомнил, что в их обязанности входит поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры. "По этим и другим направлениям следует действовать четко, слаженно", - добавил он.
В своей речи глава государства также коснулся работы Федеральной службы исполнения наказаний.
"ФСИН необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников", - сказал Путин.
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