Путин призвал МВД работать над укреплением доверия общества к полиции

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Руководству МВД следует не только улучшать отчетные показатели, но и работать над укреплением доверия общества к полиции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Об эффективности всей правоохранительной системы граждане во многом судят по уровню подготовки и качеству работы полиции, других структур министерства внутренних дел. Руководству МВД нужно не только улучшать ключевые отчетные показатели, но и трудиться над укреплением доверия общества к своей службе", - сказал Путин в ходе встречи с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.
Говоря о работе Росгвардии, Путин напомнил, что в их обязанности входит поддержание правопорядка на массовых мероприятиях, контроль за оборотом оружия, охрана объектов инфраструктуры. "По этим и другим направлениям следует действовать четко, слаженно", - добавил он.
В своей речи глава государства также коснулся работы Федеральной службы исполнения наказаний.
"ФСИН необходимо обеспечить соблюдение законности в местах лишения свободы, в том числе путем жесткого отбора и повышения качества подготовки сотрудников", - сказал Путин.