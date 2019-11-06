В ОБСЕ изучат информацию Вышинского о притеснениях журналистов на Украине

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил, что изучит переданную ему Кириллом Вышинским информацию о случаях притеснения журналистов на Украине.
"Да, Кирилл Вышинский только что передал мне документы... Я, конечно, изучу список и смогу ответить после детального изучения", - сказал Дезир, отвечая на вопрос РИА Новости о том, какую помощь он может предоставить в связи с притеснением журналистов на Украине.
Ранее исполнительный директор МИА "Россия сегодня", бывший руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский передал представителю ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлему Дезиру списки с перечнем задержанных украинских журналистов и СМИ, которым там отказывают в аккредитации.
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
ОБСЕ – крупнейшая в мире региональная организация. Она объединяет 57 стран, большинство из которых расположены в Европе, но в организацию также входят США, Канада, некоторые азиатские государства. Основные цели ОБСЕ подразделяются на три "корзины": военно-политическая, экономическая и правочеловеческая, включающая развитие демократических институтов и наблюдение за выборами.