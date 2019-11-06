Россия будет добиваться соблюдения СВПД всеми участниками, заявил Лавров

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия будет добиваться того, чтобы положения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной проблеме соблюдались всеми участниками, подтверждает свою готовность выполнять сделку, сказал глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Мы будем продолжать добиваться того, чтобы положения Совместного всеобъемлющего плана действий соблюдались всеми. Продолжаем выполнять свои обязательства", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.