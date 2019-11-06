Лавров прокомментировал позицию Европы в отношении развала СВПД

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Создается впечатление, что европейским странам под давлением Вашингтона комфортнее найти способ возложить вину за развал Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе на Иран, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"У нас создается впечатление, что европейским странам в силу ряда причин, включая, очевидно, сильнейшее давление со стороны Вашингтона, комфортно найти способ возложить всю ответственность за сложившуюся ситуацию на Иран, игнорируя первопричину нынешнего кризиса, заключающуюся в безапелляционном разрыве Соединенными Штатами этого соглашения", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе – Вашингтон покинул сделку 8 мая 2018 года, Тегеран ответил ровно год спустя, что иранские власти назвали "стратегическим терпением" Ирана.