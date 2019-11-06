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РИА Новости

Саксофонистку не пустили в Японию из-за того, что она родилась в Крыму

14:00 06.11.2019 (обновлено: 17:40 06.11.2019)
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© Фото : Государственный симфонический оркестр Республики ТатарстанСаксофонистка Вероника Кожухарова
Саксофонистка Вероника Кожухарова
© Фото : Государственный симфонический оркестр Республики Татарстан
Саксофонистка Вероника Кожухарова. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российской саксофонистке Веронике Кожухаровой отказали в японской визе из-за того, что она родилась в Крыму, сообщил РИА Новости ее коллега, арфист и композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна выступить в Японии.
Женщина родилась в 1981 году в Крыму, но в 2014-м получила российский паспорт. Несмотря на это, японская сторона настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины.

"Она всегда жила в Москве. Тем не менее она подпадает под эти ограничения, которые накладываются на жителей Крыма. Неожиданная для меня ситуация", — признался Болдачев.

Он выразил надежду на то, что ситуацию можно будет урегулировать на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.
"Я на данный момент как раз направляюсь в МИД, буду там узнавать сейчас все. Сегодня документы перешлют в МИД Японии, надеюсь, что получится. У нас пока есть время до 15-го числа, после мы должны выехать на концерт в Киото", — рассказал музыкант.
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Собеседник агентства добавил, что понимает реакцию посольства, которое действует в связи с полученными инструкциями, но надеется на благополучное разрешение сложившейся ситуации.
Он отметил, что, несмотря на хорошие взаимоотношения с Японией в политике и культуре, по "вот таким неожиданным" аспектам ситуация остается "очень жесткой".
"Например, один мой коллега из Японии, который занимается политикой, рассказал, что по отношению к вопросу Крыма ожесточенная позиция даже не только по структуре законов, но и в головах людей", — заключил Болдачев.
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