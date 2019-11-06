Саксофонистку не пустили в Японию из-за того, что она родилась в Крыму

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Российской саксофонистке Веронике Кожухаровой отказали в японской визе из-за того, что она родилась в Российской саксофонистке Веронике Кожухаровой отказали в японской визе из-за того, что она родилась в Крыму , сообщил РИА Новости ее коллега, арфист и композитор Александр Болдачев, с которым артистка должна выступить в Японии.

Женщина родилась в 1981 году в Крыму, но в 2014-м получила российский паспорт. Несмотря на это, японская сторона настаивает, чтобы Кожухарова получала визу в Киеве как гражданка Украины.

"Она всегда жила в Москве. Тем не менее она подпадает под эти ограничения, которые накладываются на жителей Крыма. Неожиданная для меня ситуация", — признался Болдачев.

Он выразил надежду на то, что ситуацию можно будет урегулировать на уровне внешнеполитических ведомств двух стран.

"Я на данный момент как раз направляюсь в МИД, буду там узнавать сейчас все. Сегодня документы перешлют в МИД Японии, надеюсь, что получится. У нас пока есть время до 15-го числа, после мы должны выехать на концерт в Киото", — рассказал музыкант.

Собеседник агентства добавил, что понимает реакцию посольства, которое действует в связи с полученными инструкциями, но надеется на благополучное разрешение сложившейся ситуации.

Он отметил, что, несмотря на хорошие взаимоотношения с Японией в политике и культуре, по "вот таким неожиданным" аспектам ситуация остается "очень жесткой".