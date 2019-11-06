В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой. Об этом сообщила журналистам директор Наталья Пермякова.

На днях в соцсети "ВКонтакте" появились сообщения о том, что второкласснице не позволили сидеть за общим столом на детском празднике из-за того, что ее родители не сдали деньги на нужды класса. В итоге девочке понадобилась психологическая помощь. Полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура организовали проверки.

"Мнения родителей расходятся. Родители написали, что описанного не было — девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию, в этом сейчас разбираются органы полиции", — рассказала директор.

Она добавила, что школа сборами денег с родителей не занимается, но в классе собирают деньги на мероприятия и подарки к праздникам — под личную ответственность родителей и только в добровольном порядке.

Что касается продолжения учебы девочки в школе, то, по словам директора, этот вопрос будут решать с ее родителями. Сам ребенок отлично себя чувствует в коллективе, дружит с одноклассниками и хорошо относится к классному руководителю, отметила Пермякова.

"Считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами. Я предложила им собраться у меня в кабинете, чтобы мы вместе решили и вышли из этой проблемы, но мамы отказались. Буду еще с мамами разговаривать и работать. Что касается правдивости информации и того, что произошло конкретно, то этим занимаются органы полиции", — сказала директор, добавив, что никто не имел права выгонять ребенка с общего мероприятия. По ее словам, если это подтвердится, то это "вопиющий случай".