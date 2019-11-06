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РИА Новости

В новосибирской школе запретили чаепития после инцидента с девочкой

13:57 06.11.2019 (обновлено: 18:23 06.11.2019)
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© РИА Новости / Виталий ТимкивПервоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Первоклассники на праздновании Дня знаний в классе средней общеобразовательной школы. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 6 ноя — РИА Новости. Администрация новосибирской школы № 183 запретила проводить чаепития после резонансного инцидента с восьмилетней девочкой. Об этом сообщила журналистам директор Наталья Пермякова.
На днях в соцсети "ВКонтакте" появились сообщения о том, что второкласснице не позволили сидеть за общим столом на детском празднике из-за того, что ее родители не сдали деньги на нужды класса. В итоге девочке понадобилась психологическая помощь. Полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура организовали проверки.
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"Мнения родителей расходятся. Родители написали, что описанного не было — девочку из-за стола никто не выгонял и за руки не вытаскивал. Мама девочки имеет другую информацию, в этом сейчас разбираются органы полиции", — рассказала директор.
Она добавила, что школа сборами денег с родителей не занимается, но в классе собирают деньги на мероприятия и подарки к праздникам — под личную ответственность родителей и только в добровольном порядке.
Что касается продолжения учебы девочки в школе, то, по словам директора, этот вопрос будут решать с ее родителями. Сам ребенок отлично себя чувствует в коллективе, дружит с одноклассниками и хорошо относится к классному руководителю, отметила Пермякова.
"Считаю, что это конфликт взрослых мам, которые не могли его решить сами. Я предложила им собраться у меня в кабинете, чтобы мы вместе решили и вышли из этой проблемы, но мамы отказались. Буду еще с мамами разговаривать и работать. Что касается правдивости информации и того, что произошло конкретно, то этим занимаются органы полиции", — сказала директор, добавив, что никто не имел права выгонять ребенка с общего мероприятия. По ее словам, если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
В департаменте образования Новосибирска сообщили РИА Новости, что администрация школы не имеет права вмешиваться в деятельность родительского комитета и вести учет собираемых денег.
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Популярные комментарии
Я в таких, и не только таких случаях, всегда говорю - кому надо, скидывайтесь! Хоть на жалюзи, хоть на омаров. Переклеивайте обои и красьте хоть каждый год.. А меня и моих детей всё устраивает, идите к чёрту! Для того чтоб учиться нужны не обои, а парта и доска.
6 ноября, 15:56
ooktiff
11127015
Давно надо было запретить эти праздники в школе. Хотите праздник- за стенами школы. А, то чаепития чуть ли не каждую неделю некоторые устраивают, буквально требуя денег с родителей. И втирая про оторванность от коллектива. Кто-то не плохую себе прибавку к доходу нашел, за счет род. комитета.
6 ноября, 16:16
ГГГеоргий Гринков
11200007
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