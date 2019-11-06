Путин назвал задачи уникального оружия России

Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019

Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз, заявил Владимир Путин . Задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз, заявил

По словам главы государства, Россия будет и дальше наращивать оборонный потенциал.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены <...> ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Вместе с тем президент отметил, что это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".

"Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения", - пояснил Путин.

Sky Nеws Arabia и Ранее тема нового российского оружия поднималась во время интервью главы государства телеканалам Al Arabiya RT Arabic . Путин заявил, что Россию в 2002 году беспокоило, что США вышли из договора по противоракетной обороне, а теперь и из ДРСМД.

По его словам, стране пришлось отвечать на подобные угрозы безопасности. Президент с сожалением отметил, что это действительно привело к гонке вооружений.

Выход США из ДРСМД

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.