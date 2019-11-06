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РИА Новости

Путин назвал задачи уникального оружия России

13:57 06.11.2019 (обновлено: 16:51 06.11.2019)
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© РИА Новости / Михаил КлиментьевПрезидент РФ Владимир Путин выступает на встрече с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Президент РФ Владимир Путин выступает на встрече с группой офицеров по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий. 6 ноября 2019
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Задача нового российского оружия заключается исключительно в гарантии безопасности с учетом растущих для страны угроз, заявил Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия будет и дальше наращивать оборонный потенциал.

"Наша армия и флот доказали свою высокую готовность, и мы намерены <...> ставить на боевое дежурство системы гиперзвукового, лазерного, другого современного вооружения, которого пока нет у других стран", - сказал Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения им высших воинских (специальных) званий.

Вместе с тем президент отметил, что это "не повод для того, чтобы кому-то угрожать".
"Напротив, мы готовы сделать все от нас зависящее для того, чтобы подтолкнуть разоруженческий процесс с учетом и наших новейших систем вооружения", - пояснил Путин.
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Ранее тема нового российского оружия поднималась во время интервью главы государства телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia и RT Arabic. Путин заявил, что Россию в 2002 году беспокоило, что США вышли из договора по противоракетной обороне, а теперь и из ДРСМД.
По его словам, стране пришлось отвечать на подобные угрозы безопасности. Президент с сожалением отметил, что это действительно привело к гонке вооружений.
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Выход США из ДРСМД

Второго августа прекратил действие ДРСМД. В начале года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергает. В начале июля Путин подписал закон о приостановлении договора.
Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора самими американцами. По его словам, обвинения США голословны.
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БезопасностьПолитикаВладимир ПутинРоссия
Популярные комментарии
Создается впечатление, что, кроме оружия, хвастаться больше нечем. Если так и дальше пойдет, то, фактически, целесообразно будет защищать только Москву и Питер, т.к. в остальных городах жизнь людей в лучшем случае законсервирована, а в худшем - бесперспективна
6 ноября, 16:57
Евгений 93
610014220
Пусть сначала за армату ответит, сказочник!)))
6 ноября, 16:36
ИДИван Дулин
46344225
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