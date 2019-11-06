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РИА Новости

Лавров оценил эффективность механизма INSTEX для расчетов с Ираном

13:56 06.11.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Механизм европейских стран INSTEX по расчетам с Ираном до сих пор остается только на бумаге, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Европейцы вызвались создать механизм, который позволит обходить эти абсолютно незаконные, противоправные американские санкции. Долго у них вопрос этот согласовывался. В итоге объявили, что такой механизм создан, но он остается исключительно на бумаге", - сказал Лавров.
Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мухаммад Джавад Зариф
27 октября, 21:27РИА Новости
Зариф прокомментировал новый механизм США по торговле с Ираном
Президент США Дональд Трамп 8 мая 2018 года объявил о выходе Вашингтона из ядерной сделки с Ираном, а также возобновлении режима экономических санкций против Тегерана. Страны в ЕС после этого заявляли о намерении компенсировать Ирану убытки от повторного введения санкций США и обеспечить возможность торговли в обход американских ограничений. Франция, Германия и Великобритания приняли решение создать совместный механизм для расчетов с Ираном (INSTEX).
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Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФИранВ мире
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