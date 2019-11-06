Лавров оценил эффективность механизма INSTEX для расчетов с Ираном

"Европейцы вызвались создать механизм, который позволит обходить эти абсолютно незаконные, противоправные американские санкции. Долго у них вопрос этот согласовывался. В итоге объявили, что такой механизм создан, но он остается исключительно на бумаге", - сказал Лавров.