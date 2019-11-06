Перепелова покинет должность главреда телеканала "Дождь" в конце года

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Александра Перепелова в конце года покинет должность главного редактора телеканала "Дождь", имя нового главреда будет названо в ближайшие дни.
"Александра Перепелова покинет должность главного редактора телеканала "Дождь" 31 декабря. Она сообщила о своем решении редакции 6 ноября", - сообщается на сайте телеканала.
Журналистка может продолжить сотрудничать с телеканалом "Дождь" в другом качестве, говорится в сообщении.
В свою очередь Перепелова сообщила РИА Новости, что имя нового главного редактора будет вскоре названо.
"Информация о преемнике появится позже", - сказала она.
Сообщается, что Перепелова начала работать на "Дожде" в апреле 2011 года в качестве креативного продюсера утреннего эфира. Она занимала пост главного редактора "Дождя" с 2017 года, сменив на этой должности Романа Баданина.
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