Россия встревожена ситуацией вокруг СВПД, заявил Лавров

"Что касается вопроса о ситуации с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, то мы сильно встревожены. Эта тревога возникла не сегодня, не вчера, в мае прошлого года, когда Соединенные Штаты в вызывающей форме заявили о выходе из этой договоренности", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.