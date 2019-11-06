Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T13:53Z
https://ria.ru/20191106/1560633745.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/156062/07/1560620726_0:146:3049:1862_1036x0_80_0_0_28870141a9d7711a3b3fa74e0bee80f4.jpg
РИА Новости

Россия встревожена ситуацией вокруг СВПД, заявил Лавров

13:53 06.11.2019
195
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Россия встревожена ситуацией вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Что касается вопроса о ситуации с выполнением Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию иранской ядерной программы, то мы сильно встревожены. Эта тревога возникла не сегодня, не вчера, в мае прошлого года, когда Соединенные Штаты в вызывающей форме заявили о выходе из этой договоренности", - сказал Лавров на пресс-конференции в Москве.

Ранее президент Ирана заявил, что с 6 ноября Тегеран в четвертый раз откажется от выполнения обязательств по ядерной сделке и начнет использование центрифуг по обогащению урана на объекте в Фордо путем подачи в них газа. В среду Иран начал подачу газа в центрифуги на ядерном объекте в Фордо.
В июле 2015 года "шестерка" (Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция) и Иран объявили о достижении Совместного всеобъемлющего плана действий. Соглашение предполагало снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Сделка в первоначальном виде не прожила и трех лет: в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из нее и восстановлении жестких санкций против исламской республики. С тех пор Вашингтон последовательно наращивает санкционное давление, пытаясь добиться уступок со стороны Тегерана.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш
Вчера, 20:26РИА Новости
Генсек ООН призвал участников СВПД выполнять свои обязательства
002000
Обсудить 0
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Сергей ЛавровМИД РФИранВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил эффективность механизма INSTEX для расчетов с Ираном
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал позицию Европы в отношении развала СВПД
Иранский техник работает на предприятии по переработке урана
Иран доведет обогащение урана до уровня 4,5% на объекте в Фордо к субботе
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия будет добиваться соблюдения СВПД всеми участниками, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров намерен посетить Грецию по приглашению главы МИД
Гречневая крупа
Росстат отметил сильный рост цен на гречку в октябре
Саксофонистка Вероника Кожухарова
Саксофонистку не пустили в Японию из-за того, что она родилась в Крыму
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев назвал возможные последствия размещения сил США на севере Сирии
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин
Волин прокомментировал идею реестра распространителей фейковых новостей
Президент РФ Владимир Путин
Путин не планирует участие в торжествах по случаю окончания Первой мировой
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Полицейский
Источник: в Москве телефонные мошенники обманули известного виолончелиста
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер Эстонии заявил, что поддержит поездку президента в Москву на 9 мая
Офис телеканала Дождь в Москве
Перепелова покинет должность главреда телеканала "Дождь" в конце года
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о беременности трех воспитанниц детского центра на Урале
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
Лента новостейМолния