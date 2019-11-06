Нижегородские власти переделают утонувшую в грязи новую детскую площадку

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 ноя - РИА Новости. Только что построенная детская площадка в нижегородском поселке утонула в грязи после дождей из-за отсутствия системы водоотведения, площадку демонтируют и восстановят весной, сообщил РИА Новости глава администрации Уренского района Сергей Бабинцев.

Фото новой детской площадки в поселке Арья Уренского района, превратившейся в огромную грязную лужу, было опубликовано в интернете. Площадку построили в рамках проекта благоустройства и создания культурно-паркового комплекса.

"Замыслы были самые добрые – благоустроить огромный пустырь, который находится в центре поселка Арья. Мы готовим проектно-сметную документацию на строительство нового Дома культуры, в следующем году планируем там сделать спортивную площадку, чтобы было комплексное развитие этой территории. Но при строительстве сквера не был учтен водоотвод, и выпавшие осадки встали там лужами, которым некуда уйти", - заявил агентству глава районной администрации.

По его словам, администрация Уренского района подготовила письмо подрядчику, который в рамках гарантийных обязательств должен будет сделать водоотвод. "Воду мы отведем, детскую площадку демонтируем, подсыплем грунт, а весной сделаем там детскую площадку на твердом покрытии. Мы ее поставили на грунт, но оказалось, что это неправильное решение. Нужно будет уложить сначала асфальт, бетон или резиновое покрытие - будем смотреть по ценам. И в мае эту детскую площадку восстановим", - заверил Бабинцев.

На благоустройство пустыря в центре поселка Арья в рамках федерального проекта "Комфортная городская среда" было потрачено около 2,5 миллиона рублей. Как уточнил глава районной администрации, на эти деньги были проложены асфальтовые дорожки, поставлены скамейки, сделано освещение. "Детская площадка сделана за счет средств поселковой администрации - как дополнение к этому благоустройству", - сказал Бабинцев. Он уточнил, что в среднем такая детская площадка стоит 150-200 тысяч рублей.