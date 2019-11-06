Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.
"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.
По данным суда, Коршунову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск, теперь правоохранительные органы могут добиваться его экстрадиции в Россию.
Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.
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Минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для экстрадиции Коршунова в США. Сейчас топ-менеджер находится в итальянской тюрьме, попытки защиты добиться его освобождения пока не увенчались успехом. Экстрадиция может затянуться на 6-8 месяцев.
Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.
Замглавы российского МИД Сергей Рябков заявлял, что Москва считает обвинения в адрес Коршунова безосновательными. По его словам, "все это не просто притянуто за уши, это шито белыми нитками". Дипломат назвал данную историю "очередным вопиющим случаем, когда американские правоохранители по политическим мотивам прибегают к недозволенным приемам".