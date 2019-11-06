Суд заочно арестовал задержанного в Италии топ-менеджера ОДК Коршунова

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Басманный суд Москвы заочно выдал санкцию на арест задержанного в Италии топ-менеджера Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК) Александра Коршунова , сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Юнона Царева.

"Суд удовлетворил ходатайство следствия о заочном избрании меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала она. Срок действия меры пресечения установлен на два месяца с момента его задержания или экстрадиции в Россию.

По данным суда, Коршунову вменяется мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). Он объявлен в международный розыск, теперь правоохранительные органы могут добиваться его экстрадиции в Россию.

Коршунова задержали 30 августа в аэропорту Неаполя по запросу США, которые обвиняют его в промышленном шпионаже наряду с бывшим сотрудником итальянского подразделения американской GE Aviation.

Минюст Италии уже передал в местную прокуратуру документы для экстрадиции Коршунова в США. Сейчас топ-менеджер находится в итальянской тюрьме, попытки защиты добиться его освобождения пока не увенчались успехом. Экстрадиция может затянуться на 6-8 месяцев.

Коршунов - топ-менеджер ОДК (входит в "Ростех"), которая участвует в разработке авиационного двигателя ПД-14. Как считают американцы, коммерческие секреты, в похищении которых обвиняют Коршунова, использовались для разработки различных двигателей, включая ПД-14 для самолета МС-21. Кроме того, власти США подозревают, что секреты могли использоваться для двигателя ПД-35 для российско-китайского проекта широкофюзеляжного самолета CR929.