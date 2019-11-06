Лавров намерен посетить Грецию по приглашению главы МИД

Ранее МИД Греции сообщил, что Афины приглашают Москву принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 200-летия греческой революции в 2021 году. В свою очередь, директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости заявил, что Россия примет участие в соответствующих торжественных мероприятиях.

Греция планирует широко отметить 200-летие революции. Премьер-министр Кириакос Мицотакис образовал комитет по празднованию знаменательной даты, его возглавила Яна Ангелопулу, которая возглавляла оргкомитет Греции по подготовке к Олимпийским играм 2004 года. Мицотакис считает празднование 200-летия свободы греческого государства знаковым событием. Мероприятия пройдут по всей стране и завершатся летом 2021 года в Афинах. Празднование планируется в административных центрах каждого региона, знаковых местах страны, а также во многих городах за рубежом.