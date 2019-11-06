Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T13:48Z
https://ria.ru/20191106/1560633586.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155849/50/1558495045_0:332:2707:1855_1036x0_80_0_0_227c7358485bf8413acf2aef9b433014.jpg
РИА Новости

Лавров намерен посетить Грецию по приглашению главы МИД

13:48 06.11.2019
103
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что намерен посетить Грецию по приглашению греческого министра иностранных дел.
"Я весьма и весьма удовлетворен состоявшимися переговорами и признателен господину министру за приглашение посетить Грецию. С удовольствием им воспользуюсь", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Греции Никосом Дендиасом.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
09:13РИА Новости
Лавров и глава МИД Греции обсудят в Москве взаимодействие в ООН
Ранее МИД Греции сообщил, что Афины приглашают Москву принять участие в юбилейных мероприятиях по случаю 200-летия греческой революции в 2021 году. В свою очередь, директор четвертого Европейского департамента МИД РФ Юрий Пилипсон в интервью РИА Новости заявил, что Россия примет участие в соответствующих торжественных мероприятиях.
Греция планирует широко отметить 200-летие революции. Премьер-министр Кириакос Мицотакис образовал комитет по празднованию знаменательной даты, его возглавила Яна Ангелопулу, которая возглавляла оргкомитет Греции по подготовке к Олимпийским играм 2004 года. Мицотакис считает празднование 200-летия свободы греческого государства знаковым событием. Мероприятия пройдут по всей стране и завершатся летом 2021 года в Афинах. Празднование планируется в административных центрах каждого региона, знаковых местах страны, а также во многих городах за рубежом.
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Вчера, 12:00РИА Новости
Никос Дендиас: Греция неизменно стремится к укреплению отношений с Россией
200000
Обсудить 0
Кириакос МицотакисНикос ДендиасСергей ЛавровМИД РФМИД Греции‎ГрецияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и министр иностранных дел Греческой Республики Никос Дендиас во время встречи
Лавров сообщил о работе комиссии по сотрудничеству России и Греции
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Россия встревожена ситуацией вокруг СВПД, заявил Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с министром иностранных дел Греческой Республики Никосом Дендиасом
Ситуация в церковном мире не повлияет на отношения с Грецией, заявил Лавров
Гречневая крупа
Росстат отметил сильный рост цен на гречку в октябре
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров оценил эффективность механизма INSTEX для расчетов с Ираном
Офис телеканала Дождь в Москве
Перепелова покинет должность главреда телеканала "Дождь" в конце года
Саксофонистка Вероника Кожухарова
Саксофонистку не пустили в Японию из-за того, что она родилась в Крыму
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Лавров и глава МИД Греции обсудят в Москве взаимодействие в ООН
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас на саммите ЕС в Брюсселе. 14 декабря 2018
Премьер Эстонии заявил, что поддержит поездку президента в Москву на 9 мая
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир
В ОБСЕ изучат информацию Вышинского о притеснениях журналистов на Украине
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Эксперт: турпоток в Крым может вырасти на 10% благодаря поездам
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
Вышинский поблагодарил представителя ОБСЕ за помощь в освобождении
Страховой полис ОСАГО
ОСАГО может подорожать из-за роста выплат за вред здоровью, заявили в РСА
Православный храм в Греции
В МИД ожидают сокращения числа российских паломников в Грецию
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
Лента новостейМолния