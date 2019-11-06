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РИА Новости
Культура

"Берет за душу": Лолита опубликовала клип на песню "Папа"

23:17 06.11.2019
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МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Лолита Милявская опубликовала на YouTube черно-белый клип на песню "Папа".
В ролике, снятом Леонидом Колосовским, она поет о взаимоотношениях между отцом и дочерью, а также о том, как непросто приходятся детям, которых оставляют родители.
Лолита представила сингл этим летом на фестивале Лаймы Вайкуле, который проходил в Юрмале. Официальный релиз состоялся 18 октября.
Пользователи в комментариях отметили душевность и эмоциональность композиции и видео.
"Берет за душу. Смысл в каждом кадре, а эмоции через край", — написала Анастасия Федотова.
"Спасибо за замечательный клип. Мне кажется, что он понравился абсолютно всем. Вы большие молодцы!" — поддержал Александр Баранов.
"До слез. Песня очень грустная. Хочется, как в детстве, подойти к папе, сесть на коленки и обнять", — прокомментировала Diana Vorontsova.
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