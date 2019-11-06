"Берет за душу": Лолита опубликовала клип на песню "Папа"

МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Лолита Милявская опубликовала на YouTube черно-белый клип на песню "Папа".

В ролике, снятом Леонидом Колосовским, она поет о взаимоотношениях между отцом и дочерью, а также о том, как непросто приходятся детям, которых оставляют родители.

Лолита представила сингл этим летом на фестивале Лаймы Вайкуле, который проходил в Юрмале. Официальный релиз состоялся 18 октября.

Пользователи в комментариях отметили душевность и эмоциональность композиции и видео.

"Берет за душу. Смысл в каждом кадре, а эмоции через край", — написала Анастасия Федотова.

"Спасибо за замечательный клип. Мне кажется, что он понравился абсолютно всем. Вы большие молодцы!" — поддержал Александр Баранов.