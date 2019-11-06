AR технологии появятся в приложении "Подмосковные стройки"

КРАСНОГОРСК, 6 ноя — РИА Новости. Запуск технологии дополненной реальности (AR) появится в приложении "Подмосковные стройки" в ноябре 2019 года, сообщил начальни главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Приложение "Подмосковные стройки" реализуется на базе платформы "Добродел" и включает в себя возможность проверки добросовестности застройщика, хода строительства, а также реализации прав обманутых дольщиков.
"В ноябре мы запускаем AR технологии в приложении "Подмосковные стройки". Теперь любой желающий сможет навести свой смартфон на объект получить полную информацию о текущем ходе строительства режиме реального времени", - сказал Гарибян журналистам.
Он также добавил, что приложение будет способствовать самопрофилактике застройщика собственной деятельности.
"На мой взгляд, введение этой технологии будет отличной мерой самоконтроля. Ведь при частых нарушениях застройщик может перейти из зеленой зоны в жёлтую и тем самым приблизит себя к метке "недобросовестного" застройщика", - добавил Гарибян.