AR технологии появятся в приложении "Подмосковные стройки"

КРАСНОГОРСК, 6 ноя — РИА Новости. Запуск технологии дополненной реальности (AR) появится в приложении "Подмосковные стройки" в ноябре 2019 года, сообщил начальни главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Приложение "Подмосковные стройки" реализуется на базе платформы "Добродел" и включает в себя возможность проверки добросовестности застройщика, хода строительства, а также реализации прав обманутых дольщиков.

"В ноябре мы запускаем AR технологии в приложении "Подмосковные стройки". Теперь любой желающий сможет навести свой смартфон на объект получить полную информацию о текущем ходе строительства режиме реального времени", - сказал Гарибян журналистам.

Он также добавил, что приложение будет способствовать самопрофилактике застройщика собственной деятельности.