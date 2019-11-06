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РИА Новости
Новости Подмосковья

AR технологии появятся в приложении "Подмосковные стройки"

13:39 06.11.2019
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© РИА Новости / Константин Чалабов / Перейти в фотобанкСтройка
Стройка
© РИА Новости / Константин Чалабов
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КРАСНОГОРСК, 6 ноя — РИА Новости. Запуск технологии дополненной реальности (AR) появится в приложении "Подмосковные стройки" в ноябре 2019 года, сообщил начальни главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.
Приложение "Подмосковные стройки" реализуется на базе платформы "Добродел" и включает в себя возможность проверки добросовестности застройщика, хода строительства, а также реализации прав обманутых дольщиков.
"В ноябре мы запускаем AR технологии в приложении "Подмосковные стройки". Теперь любой желающий сможет навести свой смартфон на объект получить полную информацию о текущем ходе строительства режиме реального времени", - сказал Гарибян журналистам.
Он также добавил, что приложение будет способствовать самопрофилактике застройщика собственной деятельности.
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"На мой взгляд, введение этой технологии будет отличной мерой самоконтроля. Ведь при частых нарушениях застройщик может перейти из зеленой зоны в жёлтую и тем самым приблизит себя к метке "недобросовестного" застройщика", - добавил Гарибян.
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Новости ПодмосковьяМосковская область
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