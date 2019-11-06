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РИА Новости

Волин оценил готовность россиян к переходу на цифровое вещание

13:39 06.11.2019 (обновлено: 14:05 06.11.2019)
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© РИА Новости / Александр НатрускинЗаместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Готовность населения к переходу на цифровое вещание оказалась выше прогнозируемой, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на международной выставке NATEXPO.
Он пояснил, что за время отключения аналогового вещания на местные и федеральную горячие линии поступило примерно 1,2 миллиона звонков от людей, у которых возникли вопросы и проблемы.
Просмотр телевизора
6 декабря 2018, 14:33РИА Новости
В Минкомсвязи рассказали подробности о переходе на цифровое вещание
Кроме того, те, кому потребовалось приобрести специальное оборудование, чтобы смотреть цифровое телевидение, купили пять миллионов приставок.
"Вот, собственно говоря, тот объем и то количество людей, которые заметили, что у нас произошло отключение аналогового вещания и переход на "цифру", — отметил замминистра.
По его словам, все проблемы, возникавшие во время отключения аналогового вещания, были решены, так как "имели свой адрес": было понятно, где, у кого они возникли и в чем именно заключались.
Волин добавил, что вне зоны цифрового эфирного покрытия находились около 800 тысяч семей — им предложили спутниковое покрытие по льготной программе. На сегодняшний день из них не подключились к телевидению только 20 тысяч.

"Большинство из них сделали это в силу религиозных или каких-либо других внутренних причин: они просто не хотят смотреть телевизор", — объяснил замминистра.

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Алексей ВолинРоссияОбщество
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