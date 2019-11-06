Волин оценил готовность россиян к переходу на цифровое вещание

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Готовность населения к переходу на цифровое вещание оказалась выше прогнозируемой, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Готовность населения к переходу на цифровое вещание оказалась выше прогнозируемой, заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин на международной выставке NATEXPO.

Он пояснил, что за время отключения аналогового вещания на местные и федеральную горячие линии поступило примерно 1,2 миллиона звонков от людей, у которых возникли вопросы и проблемы.

Кроме того, те, кому потребовалось приобрести специальное оборудование, чтобы смотреть цифровое телевидение, купили пять миллионов приставок.

"Вот, собственно говоря, тот объем и то количество людей, которые заметили, что у нас произошло отключение аналогового вещания и переход на "цифру", — отметил замминистра.

По его словам, все проблемы, возникавшие во время отключения аналогового вещания, были решены, так как "имели свой адрес": было понятно, где, у кого они возникли и в чем именно заключались.

Волин добавил, что вне зоны цифрового эфирного покрытия находились около 800 тысяч семей — им предложили спутниковое покрытие по льготной программе. На сегодняшний день из них не подключились к телевидению только 20 тысяч.