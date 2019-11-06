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РИА Новости

"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа

13:37 06.11.2019 (обновлено: 17:24 06.11.2019)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкОфис ОАО "Газпром"
Офис ОАО Газпром
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром".
Как отметили в пресс-службе, глава компании Алексей Миллер обсудил этот вопрос с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. В частности, он обратил внимание на необходимость решить до заключения нового транзитного контракта комплекс принципиально важных вопросов, в том числе урегулировать судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом".
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"Украине пора протрезветь". Правда ли Киев может прожить без транзита газа? Глава украинского Минэнерго заявил о готовности страны к прекращению транзита газа из России. Это заявление оценил в эфире радио Sputnik политолог Евгений Бень.
"Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране", — говорится в сообщении.
Таким образом, "Газпром" подтвердил, что предлагаемый Киеву взаимный отказ от претензий включает и антимонопольный штраф в размере порядка семи миллиардов долларов. Накануне об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, насчитавший претензий Украины к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов.
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Игра на срыв. Почему "Нафтогаз" насчитал претензий к "Газпрому" на $22 млрдВ "Нафтогазе" насчитали претензий к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов, а также назвали условие снижения суммы иска к российской компании. В эфире радио Sputnik эксперты оценили заявления украинской стороны.

Газовый спор

Антимонопольный комитет Украины выписал "Газпрому" штраф на 86 миллиардов гривен в январе 2015 года. Российский концерн тогда высказал удивление по этому поводу, заявив, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе России.
Тем не менее в декабре 2016-го Хозяйственный суд Киева обязал российский концерн выплатить штраф вместе с пеней за просрочку — всего 171,8 миллиарда гривен, или примерно 6,8 миллиарда долларов. С июня 2017-го украинская сторона начала принудительное взыскание, получив с тех пор порядка 3,8 миллиарда долларов за счет активов "Газпрома" в стране, в том числе дивидендов от украинского "Газтранзита".
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце этого года. Россия, Украина и Еврокомиссия обсуждают возможность заключения нового соглашения на трехсторонних встречах, последняя из которых состоялась 27 октября. Тогда российская делегация заявила о необходимости пакетного решения транзитного вопроса — вместе с судебными спорами и поставками газа на Украину. Однако прогресса на этом направлении достичь не удалось.
Президент РФ Владимир Путин
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Кремль прояснил позицию Путина по транзиту газа через Украину
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Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕСГазпромКиевУкраинаЭкономика
Популярные комментарии
Может показаться что Гахпром такой суровый и прям гнёт свою линию. Ничего день ещё не закончился, ещё увидим поправки к этому жёсткому ультиматуму.
6 ноября, 13:39
ИРИван Русский
192021394
Кирдык чубатым! Доскакались! Я рад!
6 ноября, 13:41
Арсений Понфиленко
8561102
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