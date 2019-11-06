"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил Новый контракт на транзит российского газа через Украину возможен только при взаимном отказе от претензий, заявил "Газпром"

Как отметили в пресс-службе, глава компании Алексей Миллер обсудил этот вопрос с уполномоченным правительства Германии по транзиту газа через Украину Георгом Графом Вальдерзее. В частности, он обратил внимание на необходимость решить до заключения нового транзитного контракта комплекс принципиально важных вопросов, в том числе урегулировать судебные споры между "Газпромом" и "Нафтогазом"

"Это означает взаимный отказ от претензий и прекращение судебных разбирательств между ПАО "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" по контрактам на поставку и транзит российского газа, восстановление баланса коммерческих интересов сторон. Речь также идет об отмене решения Антимонопольного комитета Украины о наложении на "Газпром" штрафа за якобы злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа Украины и восстановлении нарушенных имущественных прав компании в стране", — говорится в сообщении.

Таким образом, "Газпром" подтвердил, что предлагаемый Киеву взаимный отказ от претензий включает и антимонопольный штраф в размере порядка семи миллиардов долларов. Накануне об этом сообщил глава "Нафтогаза" Андрей Коболев, насчитавший претензий Украины к "Газпрому" на 22 миллиарда долларов.

Газовый спор

Антимонопольный комитет Украины выписал "Газпрому" штраф на 86 миллиардов гривен в январе 2015 года. Российский концерн тогда высказал удивление по этому поводу, заявив, что не ведет предпринимательской деятельности на территории Украины, передавая газ "Нафтогазу" на западной границе России.

Тем не менее в декабре 2016-го Хозяйственный суд Киева обязал российский концерн выплатить штраф вместе с пеней за просрочку — всего 171,8 миллиарда гривен, или примерно 6,8 миллиарда долларов. С июня 2017-го украинская сторона начала принудительное взыскание, получив с тех пор порядка 3,8 миллиарда долларов за счет активов "Газпрома" в стране, в том числе дивидендов от украинского "Газтранзита".