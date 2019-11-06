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РИА Новости

В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, где дети избили девочку

13:33 06.11.2019 (обновлено: 17:11 06.11.2019)
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© Никита МакарьинДрака в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
© Никита Макарьин
Драка в детском садике № 236 города Ярославля. Стоп-кадр видео
ЯРОСЛАВЛЬ, 6 ноя — РИА Новости. В Ярославле уволили воспитательницу детского сада, где дети избили девочку. Об этом сообщила журналистам директор городского департамента образования Елена Иванова.
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"В настоящее время воспитатель в детском саду не работает, трудовой договор расторгнут", — сказала она, отметив, что результаты проверки, проведенной в саду, направят в компетентные органы.
На прошлой неделе в одной из городских групп в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, снятое в детском саду № 236. На кадрах видно, как дети во время прогулки избивают лежащую на земле девочку — прыгают на нее, бьют, пинают. Воспитательница вмешалась в ситуацию только спустя три минуты.
Следственные органы, прокуратура и уполномоченный по правам ребенка в Ярославской области проводят в детском саду проверки. Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".
Уполномоченный по правам ребенка в регионе Михаил Крупин уточнил РИА Новости, что педагог сама решила уволиться и написала заявление по собственному желанию.
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РоссияЯрославльПроисшествия
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