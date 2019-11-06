Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-11-06T13:33Z
https://ria.ru/20191106/1560631668.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/155623/11/1556231188_0:230:3232:2048_1036x0_80_0_0_9b07c54ef759a963adad986551b0308c.jpg
РИА Новости

ЕР поддержала предложение об усилении ответственности за неуплату алиментов

13:32 06.11.2019 (обновлено: 13:33 06.11.2019)
117
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЭмблема партии "Единая Россия"
Эмблема партии Единая Россия
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Эмблема партии "Единая Россия" . Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. "Единая Россия" поддерживает предложение Минюста об усилении ответственности неплательщиков алиментов, сообщила пресс-служба партии.
"В "Единой России" поддерживают законопроект Минюста об изменениях в статью 157 Уголовного кодекса, усиливающих ответственность неплательщиков алиментов, и предлагают, как можно скорее завершить процедуры согласования, чтобы приступить к рассмотрению законопроекта в осеннюю сессию", - говорится в сообщении.
Мать с ребенком
Вчера, 14:57РИА Новости
Регионы могут обязать платить детям, чьи родители скрываются от алиментов
По словам координатора партпроекта "Крепкая семья", первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, которые приводятся в сообщении, законопроект предлагает считать правонарушением неоднократную неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание детей в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.
"Усиление ответственности для неплательщиков алиментов необходимо. Сегодня должник по алиментам, чтобы не подвергаться ответственности, выплачивает незначительную сумму и может каждый месяц перечислять по 100 рублей при том, что общий долг составляет 1,5 млн рублей, а злостным его суд не признает", - подчеркнула Окунева.
Она также отметила, что принятие законопроекта позволит защитить права и интересы несовершеннолетних, нетрудоспособных детей, достигших совершеннолетия и нетрудоспособных родителей. -0-
Рейд судебных приставов по проверке имущественного положения должников
28 августа, 12:26РИА Новости
В комитете Госдумы поддержали идею о введении дополнительных алиментов
3000410
Обсудить 1
Ольга ОкуневаМинистерство юстиции РФГосдума РФЕдиная РоссияОбщество
Рекомендуем
Здание Совета Федерации РФ
СФ одобрил закон, разрешающий приставам посылать судебные документы онлайн
Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин
Глава Минтруда рассказал о расширении программы профобучения россиян
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Алексей Волин
Минкомсвязь не поддержала идею перевода радиовещания в цифровой формат
Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Алексей Волин на брифинге о первых итогах отключения аналогового вещания федеральных телеканалов в субъектах первой волны
Волин оценил готовность россиян к переходу на цифровое вещание
Полицейский
Источник: в Москве телефонные мошенники обманули известного виолончелиста
Страховой полис ОСАГО
ОСАГО может подорожать из-за роста выплат за вред здоровью, заявили в РСА
Офис ОАО Газпром
"Газпром" назвал условия для нового контракта с Киевом на транзит газа
Мать с ребенком
Регионы могут обязать платить детям, чьи родители скрываются от алиментов
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит данные о беременности трех воспитанниц детского центра на Урале
Статуя Фемиды
Под Рязанью осудили девяностолетнего профессора за ловлю рыбы на коноплю
Статуя Фемиды
Суд отклонил иск москвички о признании незаконной системы распознавания лиц
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Божественной литургии в Свято-Троицком соборе Александро-Невской Лавры
Патриарх Кирилл переизбран председателем Общества русской словесности
Тепловоз проехал в тестовом режиме по железнодорожной части Крымского моста
Эксперт: турпоток в Крым может вырасти на 10% благодаря поездам
Президент РФ Владимир Путин
Путин заявил о необходимости повышения качества преподавания в школах
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали заявление об "удушении" рынка дронов
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
18:30Генпрокуратура ЛНР обнаружила тайник с оружием у линии соприкосновения
18:28Кипр решил отобрать у девяти россиян "золотые паспорта"
18:21Росавиация нашла недостатки в работе Azur Air
18:15Украинские силовики выпустили почти 40 мин по ДНР, заявили в Донецке
18:11Командир части в Североморске осужден за получение взяток
18:10РПЦ вместе с Минкультуры собирается оцифровать храмы России
18:09Азербайджан вручил послу России ноту протеста
18:07Омбудсмен предложил поставить камеры в детсадах после инцидента в Ярославле
18:04Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам
18:01Кузнецова поможет пенсионерке из Москвы вернуть право опеки над внуком
18:01ФНС уличила авторов Doing Business в использовании недостоверных данных
17:53Глава "Мемориала" обжалует штраф за нарушение закона об НКО-иноагентах
17:51Минкультуры поддержало создание культурологического курса для школьников
17:51В РВИО прокомментировали снос радикалами барельефа Жукова в Одессе
17:51В Госдуму внесут законопроект об упрощенном получении гражданства
17:51Названы песни, которые не надоедает слушать от начала до конца
17:50Украинская националистка рассказала, как Киев может "победить" Москву
17:42Эколог объяснил массовую гибель рыбы под Херсоном естественными причинами
17:41Депутат назвал поддержку Голунова лучшим проявлением гражданской позиции
17:38В Центробанке отметили снижение числа жалоб по ОСАГО
Лента новостейМолния