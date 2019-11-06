ЕР поддержала предложение об усилении ответственности за неуплату алиментов

"В "Единой России" поддерживают законопроект Минюста об изменениях в статью 157 Уголовного кодекса, усиливающих ответственность неплательщиков алиментов, и предлагают, как можно скорее завершить процедуры согласования, чтобы приступить к рассмотрению законопроекта в осеннюю сессию", - говорится в сообщении.

По словам координатора партпроекта "Крепкая семья", первого зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольги Окуневой, которые приводятся в сообщении, законопроект предлагает считать правонарушением неоднократную неуплату родителем без уважительных причин средств на содержание детей в размере, установленном решением суда или нотариально удостоверенным соглашением.

"Усиление ответственности для неплательщиков алиментов необходимо. Сегодня должник по алиментам, чтобы не подвергаться ответственности, выплачивает незначительную сумму и может каждый месяц перечислять по 100 рублей при том, что общий долг составляет 1,5 млн рублей, а злостным его суд не признает", - подчеркнула Окунева.