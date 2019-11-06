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РИА Новости

Источник: в Москве телефонные мошенники обманули известного виолончелиста

13:30 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя – РИА Новости. Известный российский виолончелист Кирилл Родин стал жертвой телефонных мошенников, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
Как сообщил РИА Новости источник, жертвой телефонных мошенников стал российский виолончелист, лауреат ряда международных конкурсов, преподаватель Московской консерватории, солист Московской государственной академической филармонии Кирилл Родин.
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В полиции подтвердили факт мошенничества, но не уточнили личность потерпевшего.
"На мобильный телефон заявителя поступил звонок от неизвестной женщины, она представилась сотрудником службы безопасности банка. После короткого разговора пострадавший обнаружил, что с его банковской карты списаны денежные средства в размере 150 000 рублей", - рассказали в пресс-службе.
Как ранее заявил глава МВД России Владимир Колокольцев, количество преступлений с использованием информационных технологий выросло в России вдвое в прошлом году, за девять месяцев этого года рост составил 70%. В том числе, отметил министр, преступники научились подменять подлинные телефонные номера кредитных организаций, государственных служб, выдавая себя за их работников.
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Кирилл РодинМВД РФВладимир КолокольцевМоскваРоссияБезопасностьПроисшествия
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