Источник: в Москве телефонные мошенники обманули известного виолончелиста

Эксперты рассказали, как защититься от кражи денег через смартфон Эксперты предупредили о новом способе кражи денег у граждан через смартфон. Специалисты по кибербезопасности объяснили, на что нужно обратить внимание, чтобы не столкнуться с хищением через удаленный доступ.