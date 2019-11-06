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РИА Новости
Дело Кирилла Вышинского

Вышинский поблагодарил представителя ОБСЕ за помощь в освобождении

13:27 06.11.2019
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкИсполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский поблагодарил за участие в своем освобождении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.
"Я хочу сказать личное спасибо господину Дезиру. У меня до сих пор лежит подборка статей с этого года, и почти в каждом вашем выступлении звучала моя фамилия", - сказал Вышинский на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".
В среду признательность Дезиру за участие в освобождении Вышинского выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий. 6 ноября 2019
12:43РИА Новости
Вышинский назвал журналистику опасной профессией
Президент РФ Владимир Путин называл ситуацию беспрецедентной и заявлял, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Вышинский был освобожден из-под стражи 28 августа этого года и 7 сентября вернулся в Россию.
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