Вышинский поблагодарил представителя ОБСЕ за помощь в освобождении

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский на конференции ОБСЕ "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и в регионе ОБСЕ: вызовы и возможности в эпоху цифровых технологий"

МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский поблагодарил за участие в своем освобождении представителя ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлема Дезира.

"Я хочу сказать личное спасибо господину Дезиру. У меня до сих пор лежит подборка статей с этого года, и почти в каждом вашем выступлении звучала моя фамилия", - сказал Вышинский на конференции "Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век".

В среду признательность Дезиру за участие в освобождении Вышинского выразил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Кирилл Вышинский, возглавлявший портал РИА Новости Украина, был задержан в Киеве 15 мая 2018 года по подозрению в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Суд восемь раз продлевал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.