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РИА Новости

Против Кличко возбудили дело о госизмене и хищении средств

13:26 06.11.2019 (обновлено: 14:28 06.11.2019)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкМэр Киева Виталий Кличко
Мэр Киева Виталий Кличко
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Мэр Киева Виталий Кличко. Архивное фото
КИЕВ, 6 ноя — РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) возбудило уголовное дело о госизмене и хищении денег против мэра Киева Виталия Кличко и его двух заместителей, передает агентство "Украинские новости".
НАБУ внесло сведения в Единый реестр досудебных расследований по требованию Высшего антикоррупционного суда.
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Кличко прибыл к мосту, который перекрыли из-за угрозы взрыва
Ранее депутаты Киевского городского совета заподозрили Кличко в злоупотреблении властью и хищении средств при реконструкции Шулявского моста. В жалобе сообщается, что Кличко вместе с членами городской администрации и должностными лицами предприятия "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений Киева" могли использовать бюджетные средства в завышенных размерах.
Кроме того, депутаты подозревают мэра в содействии незаконному обогащению частных лиц за счет казны столицы в особо крупных размерах.
Позже в суд поступило заявление о бездействии НАБУ в расследовании возможных правонарушений Кличко и его замов, в том числе по части 1 статьи 111 ("Государственная измена"), а также результаты рассмотрения заявлений о самовольном захвате земельных участков, несанкционированной застройке и незаконной реконструкции жилых и нежилых зданий в Киеве.
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Виталий Кличко
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Популярные комментарии
это не он не брал не деньги, вернее брал, но не деньги, которые были деньгами, вернее вчера деньгами, а сегодня не деньгами ... @ Кличко @
6 ноября, 13:33
Даша Рудник
831331001
Мозгов для воровства не надо, нужна должность и связи.
6 ноября, 13:37
rsrob surfrost
70130201
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