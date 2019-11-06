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РИА Новости
Культура

Умер литературный критик Лев Аннинский

13:22 06.11.2019 (обновлено: 13:35 06.11.2019)
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CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov / Литературный критик Лев Аннинский
Литературный критик Лев Аннинский
CC BY-SA 3.0 / Dmitry Rozhkov /
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Советский литературный критик Лев Аннинский умер на 86-м году жизни. Об этом в Facebook сообщил публицист Николай Подосокорский.
Смерть литературоведа также подтвердил телеведущий и писатель Александр Архангельский.

"Если кого из советских критиков и знали широкие читающие массы, то его. И он едва ли не первым в своем поколении научился ставить правильные слова в правильном порядке, то есть писать легко и вольно", — отметил Архангельский в Facebook.

Лев Аннинский родился 7 апреля 1934 года в Ростове-на-Дону. Окончил филологический факультет МГУ. Являлся членом Союза российских писателей, Русского ПЕН-центра. Его статьи публиковались в таких журналах, как "Огонек", "Урал", "Знамя", "Дружба народов", "Литературное обозрение" и других.
Аннинский был автором и ведущим циклов телепередач "Серебро и чернь", "Медные трубы", "Охота на льва", "Я жил. Я звался Геркулес" и других.
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КультураЛев АннинскийРоссияОбщество
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