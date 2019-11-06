Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Высказывание президента Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков

Так он ответил на вопрос журналистов, не могут ли слова Путина привести к какому-либо реформированию в сфере образования.

Песков отметил, что это не было заявлением общего характера — президент отвечал на слова о том, что подготовка педагогов должна занимать пять лет.

"Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте", — сказал пресс-секретарь.