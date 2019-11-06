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РИА Новости

Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре

13:18 06.11.2019 (обновлено: 15:30 06.11.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент Российской Федерации Владимир Путин
Президент Российской Федерации Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент Российской Федерации Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя — РИА Новости. Высказывание президента Владимира Путина о целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру было ответом на конкретные слова одного из выступавших, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Так он ответил на вопрос журналистов, не могут ли слова Путина привести к какому-либо реформированию в сфере образования.
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Песков отметил, что это не было заявлением общего характера — президент отвечал на слова о том, что подготовка педагогов должна занимать пять лет.
"Это же было в контексте определенных профессий, определенных ситуаций. Тут не надо ничего трактовать, здесь надо просто перечитать слова Путина. Они все есть на сайте", — сказал пресс-секретарь.
Речь о том, необходимо ли разделение обучения на бакалавриат и магистратуру, шла накануне на заседании Совета по русскому языку. Путин задался вопросом, эффективна ли такая система при подготовке школьных преподавателей русского языка или же нужно вернуться к прежнему, пятилетнему обучению. Глава государства отметил, что у него нет окончательного мнения по этому вопросу, но добавил, что разделение на бакалавриат и магистратуру подходит для некоторых технических специальностей.
Обучение студентов
6 июня, 15:38РИА Новости
В Госдуме предложили включить в трудовой стаж магистратуру и аспирантуру
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Навигатор абитуриентаДмитрий ПесковВладимир ПутинРоссияОбщество
Популярные комментарии
А Путин случайно не знает при каком президенте данное разделение было реализовано?
6 ноября, 14:52
Будущее Страны
2741003
Шли годы, а в России так никто и не понимал зачем нужно разделение обучения на бакалавриат и магистратуру. Не понимали все, включая президента.
6 ноября, 16:44
Lagerta Longbrok
921003
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