В Кремле прокомментировали заявление об "удушении" рынка дронов

"Во-первых, не все зарегулировано. Да, вступил в силу новый закон с 1 ноября, если я не ошибаюсь, и дроны, превышающие установленный вес, подлежат регистрации. Это не означает, что запрещен их запуск, использование", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу высказать мнение об этом намерении Росгвардии и о том, угрожают ли полеты дронов в большей степени безопасности объектов или, напротив, под угрозой из-за зарегулированности этой сферы оказывается сам довольно перспективный рынок беспилотников.