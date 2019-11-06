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РИА Новости

В Кремле прокомментировали заявление об "удушении" рынка дронов

13:18 06.11.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
МОСКВА, 6 ноя - РИА Новости. В Кремле не считают, что новые нормы регулирования в сфере использования беспилотных летательных аппаратов говорят о некоем "удушении" этого рынка, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее заместитель директора Росгвардии, генерал-полковник Олег Борукаев сообщил, что ведомство хочет получить право сбивать беспилотные летательные аппараты над охраняемыми объектами при помощи огнестрельного оружия и боевой техники из-за высокой стоимости специальных средств для борьбы с БПЛА.
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"Во-первых, не все зарегулировано. Да, вступил в силу новый закон с 1 ноября, если я не ошибаюсь, и дроны, превышающие установленный вес, подлежат регистрации. Это не означает, что запрещен их запуск, использование", - сказал Песков журналистам в ответ на просьбу высказать мнение об этом намерении Росгвардии и о том, угрожают ли полеты дронов в большей степени безопасности объектов или, напротив, под угрозой из-за зарегулированности этой сферы оказывается сам довольно перспективный рынок беспилотников.
Наряду с этим, представитель Кремля напомнил, что существует также и закон о госохране.
"И здесь просто в данном случае нужно соблюдать те районы, те объекты, полеты над которыми запрещены, вот и все. То есть, все остальное разрешено - все, что не запрещено. Поэтому здесь говорить о том, что какое-то удушение этого рынка или этой области, вряд ли, наверное, можно", - подчеркнул он.
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РосгвардияДмитрий ПесковРоссияБезопасность
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